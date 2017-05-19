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Протоиерей Мамаладзе: Меня задержали не в аэропорту
19.05.2017 14:49
Меня задержали не в аэропорту, - об этом заявил обвиняемый по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе на сегодняшнем процессе. По его словам, после выезда из аэропорта в машине «его сковали», а в прокуратуре провели обыск.
«Меня задержали не в аэропорту. Когда я сел в машину, меня сковали. Мне говорили, что я собирался убить патриарха. Обыск был прошел в прокуратуре, и никакого разъяснения не дали. Мне не давали позвонить адвокату или кому-нибудь. Мне говорили, что я планировал убийство то патриарха, то какого-то духовного лица. Я все это зафиксировал в показаниях», - заявил отец Георгий Мамаладзе.
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