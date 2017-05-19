Новые центры современной культуры и пример Грузии: что можно сделать из советского завода

19.05.2017 15:43 Как с нуля создаются культурные центры, каковы тренды их стилизаций, и кто развивает творческую жизнь города. Эти вопросы обсуждались в Тбилиси на презентации «Учебника по дизайну для культурных центров», который создал Петер Лен – модный архитектор из Словакии. Книга, проиллюстрированная множеством фотографий, рассказывает о современных культурных пространствах, на площадках которых встречаются творческие люди, проходят фестивали, выставки и множество других мероприятий из сферы современного искусства.



Издание вышло в свет при поддержке организации «Трансевропейские пространства» (TransEuropeHalles) и словацкого культурного центра Zilina-Zariecie. На грузинский язык пособие по созданию культурных центров было переведено и представлено при поддержке Программы ЕС «Культура и Креативность». Учебник можно получить у координатора Программы или скачать в электронном виде на сайте.



Петер Лен: это было долгое и интересное путешествие



Петер Лен – 31-летний уроженец Братиславы и выпускник Технологического университета Словакии (Slovak University of Technology). Один из создателей архитектурной студии «20-21 architects», Лен неоднократно побеждал в различных конкурсах и получил множество наград. За дизайн смотровой площадки на горе близ города Жилина, молодой специалист был удостоен премии Палаты архитекторов Словакии в 2016 году, а за разработку экспериментальных коммуникаций демонстрационного экрана на въезде в исторический центр города Жилина награжден национальной премией.



Именно собственным внушительным опытом в дизайне словацкий архитектор решил поделиться в «Учебнике по дизайну для культурных центров». В книге собраны урбанистические, архитектурные и дизайнерские характеристики культурных центров членов «Трансевропейских пространств».



«Для работы над книгой мы пригласили архитекторов, графических дизайнеров, журналистов и директоров пяти культурных центров из Швеции, Италии и Испании. Около недели мы обсуждали, что именно должна рассказать наша книга читателям. А вся работа над ней заняла два года. Вы знаете, я просто взял трех своих друзей, машину и мы отправились в поездку по этим культурным центрам, от города к городу. Это было долгое и интересное путешествие», - говорит Лен.

Любовь к зданиям с прошлым



Так уж случилось, что людей современного искусства всегда привлекали здания атмосферные, с историей. Поэтому большим преимуществом при выборе места для их творчества обладали индустриальные пространства, в частности – заброшенные заводы, предприятия и швейные фабрики. Потому что это были зданиям с прошлым.



Не секрет, что аренда таких сооружений всегда дешевле, а амбиций у дизайнеров сделать из руин оригинальный современный культурный центр – больше. Тем более, когда такие многофункциональные пространства можно создать не только в зданиях, но и на кораблях, в поездах, газовых камерах, бункерах, туннелях, подвалах, и даже в церквях и других на первый взгляд не подходящих для искусства локациях.



Именно такие центры в Англии, Австрии, Германии, Голландии, Франции, Швеции, Испании, Италии, Венгрии, Финляндии, Польше, Литве, Словакии и других странах, а также истории их создания с нуля Петер Лен поместил в свою книгу. По словам автора, он не пытался сделать ее научной, а просто рассказать, как можно сделать реально красивое, стильное и функциональное место для творчества из почти нереального.



«Лучшим и успешным примером современного культурного центра я считаю Manifatture Knos в Лече, на юге Италии. У его руководства очень инновационные идеи: они не то, чтобы особенно не занимаются менеджментом, они не создают конкретную программу. Потому что признали центр открытой платформой для любого, кто захочет прийти и организовывать в нем свое культурное мероприятие на собственный вкус. Это редчайший пример свободы художников», – сказал Питер Лен.



Марек Адамов: мне нравится их свобода



Марек Адамов – не архитектор, он активист из Культурного центра, находящегося в здании на действующей железнодорожной станции Жилина-Заречье. Она находится в словацком городе Жилина и является площадкой для различных событий современного искусства – фестивалей, спектаклей, перформансов, воркшопов, показов, выставок и концертов.



В этой арт-среде 36-летний специалист Адамов находится около 20-ти лет и называет это своим жизненным проектом. «Я очень заинтересован в искусстве и в поддержке художников, потому что они создают удивительные идеи, они критически подходят к разговору о том, что происходит вокруг нас. И мне нравится их свобода, в отличие от бизнес среды».



По словам Марека, это весьма приятное и одновременно полезное дело, когда в таком культурном эклектичном пространстве собирается множество людей, которые, как считает активист, генерируют новые идеи, налаживают творческие связи и решают то, как сделать жизнь города лучше. «Я без ума от самого процесса создания Культурного центра, когда совместными усилиями добровольцев и заинтересованных людей создается идея, предпринимаются пути ее решения и воплощения мечты в реальность. Когда видишь, как велико желание сделать по-настоящему впечатляющее пространство для хорошего времяпрепровождения, интересного общения, обмена идеями, мыслями и эмоциями».



Каков опыт культурных центров в Грузии?



В Грузии многофункциональный культурный центр подобного формата впервые появился 1 октября 2016 года. Им стала Fabrika, расположившаяся в бывшей советской швейной фабрике площадью 8 тысяч кв. метров. Рождение центра Fabrika - это поразительный опыт трансформации старого промышленного пространства в современный арт-центр.



Грузинские архитекторы решили кардинально не менять дух советской эпохи, оставив пикантную атмосферу прошлого и добавив в пространство комфорта, привлекательного минимализма, урбанистических мотивов, а также деталей эргономичности и уточненной эстетичности.



«Авторами идеи изначально были двое молодых людей из Multiverse Architecture - Дэви Китуашвили и Гогита Сакварелидзе. Они долго искали подходящее здание и вскоре остановили свой выбор на этой фабрике. А следом и нашли партнеров в лице компаний «Ачара бет» и «Грато менеджмент». Именно эта группа вместе со строителями за полтора года создали центр Fabrika», - рассказала бренд-менеджер центра Марика Квирквелидзе.



Сегодня в центре функционируют рестораны, кафе-бары, хостел, художественные студии, галереи, коворкинг-зоны. Тут проводятся семинары, выставки, презентации и многие другие культурные мероприятия. Тбилисскую Fabrika считают не просто уникальной локацией для деятелей культурной и креативной индустрии Грузии, но и отличным шансом для обмена опытом, поддержки и развития грузинских артистов современного искусства.

















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