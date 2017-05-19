«Мемориал» признал политзаключенными еще трех жительниц Сочи, осужденных за отправку SMS в Грузию

19.05.2017 18:15 Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными жительниц Сочи Марину Джанджгава, Ингу Тутисани и Анник Кесян, осужденных по статье о госизмене (275 УК) за отправку SMS в Грузию, сообщается на сайте организации.



Их приговорили к 12, шести и восьми годам колонии соответственно за то, что они сообщили знакомым в Грузии, что видели передвижения военной техники.



«Информация, которую они передали, была доступна неограниченному кругу людей, и женщины не были уведомлены о ее секретности. Мы считаем недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за сохранение военной тайны, которая им не доверялась, а тем более криминализовать общение с иностранцами на тему событий и фактов, информация о которых общедоступна», — отметили в «Мемориале».



Адвокат «Команды 29» Иван Павлов в апреле сообщал, что Кесян и Джанджгава из колоний этапировали в московское СИЗО «Лефортово», Тутисани осталась к колонии в Вологодской области.



За месяц до этапирования президент Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, также осужденную за SMS в Грузию. О Севастиди сообщал адвокат Павлов, ее дело стало самым известным из касающихся сообщений о передвижениях военной техники. Другую осужденную по аналогичному делу — Екатерину Харебава — в 2016 году освободили после обмена заключенными с Грузией.



Также «Мемориал» напоминает о деле сочинца Петра Парпулова, осужденного за передачу знакомому из Грузии информации, которую осужденный, по его словам, узнал из газеты «Красная звезда» Минобороны. Всех упомянутых «Мемориал» ранее также признал политзаключенными



Все перечисленные дела, кроме дела Титусиани, вел один и тот же следователь ФСБ Роман Троян, а приговоры по всем делам кроме Титусиани и Парапулова выносил один и тот же судья Владимир Кобзев, сообщала ранее «Команда 29». «Мемориал» утверждает, что Кобзев входил в тройку судей по делу Титусиани, а всего «за последние годы в этом суде было вынесено не менее десяти приговоров о госизмене и шпионаже».



SMS, за которую осудили Тутисани, женщина отправила летом или осенью 2009 года, через год после российского вторжения в Грузию. По утверждению «Мемориала», в сообщении грузинскому пограничнику говорилось о технике, которую перевозили морем в территориальных водах, на которые претендует самопровозглашенная Абхазия.















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