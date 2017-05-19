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Самбистка Нино Одзелашвили стала чемпионкой Европы
19.05.2017 22:11
На чемпионате Европы по самбо, проходящем в столице Беларуси Минске, грузинская команда завоевала три медали – золотую, серебряную и бронзовую.
Обладательницей золота стала Нино Одзелашвили (72 кг), сохранившая завоеванный в прошлом году чемпионский титул. В финале уступил и получил серебро Паата Гвиниашвили (90), а Леван Берберашвили стал бронзовым призером.
В решающей схватке Нино Одзелашвили была сильнее россиянки Ирины Алексеевой, и отметила победу, традиционно, грузинским танцем.
Сегодня в Минске разыгрывались медали среди женщин в категориях 48, 60 и 72 кг, а среди мужчин - 52, 68 и 90 кг.
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