Самбистка Нино Одзелашвили стала чемпионкой Европы

19.05.2017 22:11 На чемпионате Европы по самбо, проходящем в столице Беларуси Минске, грузинская команда завоевала три медали – золотую, серебряную и бронзовую.



Обладательницей золота стала Нино Одзелашвили (72 кг), сохранившая завоеванный в прошлом году чемпионский титул. В финале уступил и получил серебро Паата Гвиниашвили (90), а Леван Берберашвили стал бронзовым призером.



В решающей схватке Нино Одзелашвили была сильнее россиянки Ирины Алексеевой, и отметила победу, традиционно, грузинским танцем.



Сегодня в Минске разыгрывались медали среди женщин в категориях 48, 60 и 72 кг, а среди мужчин - 52, 68 и 90 кг.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

