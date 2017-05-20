С завтрашнего дня начинаются выпускные экзамены в школах Грузии

20.05.2017 18:47 Завтра в 09:00 одновременно более, чем в 1 500 школах Грузии экзаменом по грузинскому языку и литературе начнутся выпускные экзамены.



Как сообщают в Национальном центре оценок и экзаменов, регистрацию к экзаменам прошли более 48 000 учащихся. 12-классники сдадут экзамены по 4 предметам (грузинский язык, иностранный язык, история, математика).



Минимальный проходной балл на выпускных экзаменах - 5.5. Для преодоления барьера ученику нужно правильно ответить примерно на 15 простых вопросов.



Также сообщается, что учащиеся, которые в 11 классе не смогли преодолеть барьер на каком-либо экзамене или явиться на экзамен, имеют возможность сдать одновременно все восемь экзаменов. Выпускные экзамены проводятся по всем обязательным предметам, предусмотренным национальным учебным планом.















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