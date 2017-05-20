Чивадзе: Мы жили футболом, мы не думали о зарплате и премиях

20.05.2017 22:32



После завершения спортивной карьеры Чивадзе остался в футболе - работал главным тренером национальной сборной Грузии (1993-1996 гг, 2001-2003 гг), молодежной сборной страны (2013-2015 гг), в течение 26 лет (1990-2015 гг ) был вице-президентом Федерации футбола Грузии. В 2002 году "За огромные заслуги перед футболом" Чивадзе был удостоен Почетного ордена УЕФА-этот орден ему лично вручил в Тбилиси тогдашний президент УЕФА Леннарт Юханссон.



В ходе личной встречи он рассказал немало интересного.



- Александр Габриэлович! Вас помнят и любят.Везде где я не бывал- в Грузии, Украине, России, в государствах Балтии,Средней Азии, Восточной и Западной Европы-везде спрашивают о вас и передают вам привет. Вы не устали от популярности, от футбола?



- Чивадзе: Я и мое поколение тбилисских динамовцев давно к этому привыкли. Я безмерно благодарен миллионам поклонникам и тысячам специалистов футбола, жителям разных стран за то тепло, которое они нам дарят. Конечно, человек устает от внимания на улицах, стадионах, торговых центрах,но это не утомляет, наоборот, с годами это более приятно, чем когда-либо. Было время, когда стояла очередь среди тех, кто приглашал меня к себе в гости, на застолье, на день рождения, свадьбы- как в Грузии, так в России, Армении, Азербайджане, Украине, Беларуси и т.д. В силу плотного графика тренировок и игр я зачастую вынужден был отказываться от этих приглашений...



- В чем был секрет блестящих выступлений тбилисского "Динамо" в 1976-1982 годах? Прошло много лет, но десятки миллионов людей помнят изумительно красивую игру Давида Кипиани, Рамаза Шенгелия,Александра Чивадзе,Владимира Гуцаева, Тенгиза Сулаквелидзе, Виталия Дараселия,Отара Габелия, Манучара Мачаидзе и других выдающихся мастеров.



Чивадзе: Наше поколение продолжило традиции тех игроков тбилисского "Динамо", которые блестяще выступали в чемпионатах СССР в 1950-1960-х годах, становились чемпионами СССР 1964 года и неоднократными призерами чемпионата, побеждали в международных матчах и турнирах,блестяще играли за сборную СССР. Эти традиции был заложены грузинскими звездами футбола Борисом Пайчадзе, Автандилом Гогоберидзе, Шотой Яманидзе, Михаилом Месхи, Славой Метревели, Георгием Сичинава, Сергеем Котрикадзе, Муртазом Хурцилава, Ревазом Дзодзуашвили,Кахи Асатиани и другими знаменитыми футболистами. Поколение игроков нашей команды конца 1970-начала 1980-х годов было созвездием блестящих футболистов, к этому добавилась опытная и строгая рука главного тренера Нодара Ахалкаци. Мы жили футболом, мы не думали о зарплате и премиях, мы чувствовали любовь десятков миллионов людей-наши поклонники были не только в Грузии, но и в России, Украине, республиках Балтии, Средней Азии, во многих странах мира. Тбилисский стадион "Динамо" в конце 1970-начале 1980-х годов по посещаемости официально занимал второе-третье места в Европе -в среднем на игру приходило около 65-68 тысяч зрителей, а на важнейших играх чемпионата СССР и евротурниров-по 80, 90 и 100 тысяч.Мы наслаждались игрой и давали такую возможность поклонникам. В то время в чемпионате СССР была большая конкуренция, ведь играли сильные команды как киевское "Динамо", московские "Спартак" и "Динамо", ленинградский "Зенит", минское "Динамо", ереванский "Арарат", "Шахтер" Донецк и "Днепр" Днепропетровск и т.д.. Скажу прямо-чемпионаты СССР 1970-1980 годов были одним из самых сильных чемпионатов в Европе с точки зрения конкуренции,поэтому успешно играть в таком первенстве было очень сложно и вдвойне приятно.



- Вы много лет были на тренерской работе. В бытность Чивадзе главным тренером сборной Грузии команда дважды достигла самих больших успехов, заняв третьи места в отборочной группе Чемпионата Европы 1996 и в отборочной группе Чемпионата мира 2002.За все последующие годы сборная Грузии не только не смогла выйти в финальную часть ЧЕ и ЧМ, но и повторить успехи вашего периода. Почему?



У сборной Грузии были отличные и яркие игроки (Кинкладзе, Кецбая,Шота и Арчил Арвеладзе,Цхададзе, Шелия,Кобиашвили,Каладзе, Иашвили и т.д.), но нам не хватило чуть опыта и немного везения.. А в последующие годы выступления сборной Грузии не очень радовали поклонников , хотя бывали и отдельные блестящие матчи и победы над именитыми соперниками, в том числе прошлогодняя победа (1:0) в Мадриде над действующим чемпионом Европы сборной Испании(7 июня-прим.).Причин неудач сборной много-они уходят в 1990 -начало 2000-х годов..Но я верю в то, что настанет время новых успехов грузинского футбола, особенно на уровне сборной. У нас растет хорошее молодое поколение, верю, что при правильном подходе к делу они смогут порадовать миллионы людей.



- Вы следите за тенденциями современного футбола,говорят,что нынешний футбол стал менее романтичным и привлекательным. А Вы как считаете?



Когда я был футболистом, то тогда многие специалисты и поклонники тоже говорили, что раньше (то есть в 1960-х годах ) футбол был более романтичным, более красивым. Сейчас так говорят, сравнивая современный футбол и футбол конца 20-го века. Согласен,что сейчас очень большая коммерциализация футбола-в этом есть и позитивные, и негативные стороны. Когда узнаешь о зарплатах и премиальных сегодняшних звезд футбола, становится приятно и в то же время страшно: думаешь, как они спят, получая такие огромные суммы( смеется) и как они берегут свои ноги.. Эти баснословные зарплаты и премиальные одним помогают играть, другим - наоборот. Но в целом футбол стал более прагматичным и менее привлекательным, чем было в 20 веке.



- Вы общаетесь с футболистами -ветеранами из Украины, Армении, Азербайджана,России и других бывших республик СССР,играете в матчах ветеранов?



А как же, общаюсь и часто встречаюсь с ними. Бываю в Ереване, Киеве, Москве, Баку, Минске, раньше играл в матчах ветеранов, сейчас только появляюсь в центре поля (Чивадзе 62 года) и ввожу мяч в игру, затем руковожу игрой ветеранов. Особенно большая дружба меня связывает с ветеранами моего поколения Валерием Газзаевым, Ренатом Дасаевым, Юрием Гавриловым, Вагизом Хидиятуллиным (Россия), Хореном Оганесяном (Армения), Искандером Джавадовым (Азербайджан), Олегом Блохиным, Владимиром Бессоновым, Игорем Белановым, Анатолием Демьяненко, Леонидом Буряком (Украина) и многими другими. Всем мой сердечный привет.



- 24 мая в Стокгольме финал Лиги Европы, а 3 июня в Кардиффе-финал Лиги Чемпионов. Вы кому отдаете предпочтение, за кого болеете?



Я буду наслаждаться играми великолепных команд, вышедших в финал. Я не люблю делать прогнозы - это опасное дело (смеется).



- В прошлом году вы были удостоены звания "Почетный гражданин Тбилиси". Мэр Тбилиси Давид Нармания лично вручил вам документы и символические ключи от города. Вы почувствовали себя хозяином города?



Я и раньше считал себя хозяином Тбилиси, а сейчас тем более-это, конечно,шутка. А если серьезно, то для меня о большая честь носить звание "Почетный гражданин Тбилиси".У меня множество разных титулов, званий и наград, но звание "Почетный гражданин Тбилиси" имеет особую нагрузку.



В мае 2015 года в Тбилиси была презентация посвященного мне документального фильма "Профессор футбола", созданного знаменитым кинорежиссером Гоги Торадзе.В нем использованы видео- фотоматериалы 1970-2000-х годов. Это был подарок Гоги Торадзе на мое 60-летие, в юбилейных мероприятиях участвовали ветераны футбола, члены правительства, гости из Армении,Азербайджана, России, Израиля и других стран. Думаю, что в нынешнем и будущем году пройдут презентации этого фильма (он переведен на русский и английский языки) в Москве, Киеве, Ереване,Баку и,возможно, в Лондоне. Ведь как мне помнится, именно в Лондоне в марте 1981 года после победы тбилисского "Динамо" над "Вест Хэм Юнайтед" (4:1) меня впервые назвали "профессором футбола". Тогда мне как-то было неудобно за это - ведь без защиты диссертации я стал профессором (смеется - Т.П.), но сейчас приятно и думаю, когда же стану академиком.....



Так с присущим ему юмором завершил нашу встречу именитый ветеран футбола. Хочу сказать читателям, что большинство из прибывающих в Тбилиси моих коллег, деятелей спорта и культуры всегда просят познакомить их с выдающимися футболистами Грузии-с Александром Чивадзе, Владимиром Гуцаевым, Тенгизом Сулаквелидзе, с вице-чемпионом Европы 1972 года, бронзовым призером Олимпиады 1972 года, экс-капитаном "Д" Тбилиси и сборной СССР (1972-1975 гг) Муртазом Хурцилава и другими титулованными игроками. Вот недавно в Тбилиси побывала Надежда Озерова - дочь великого комментатора и знаменитого теннисиста Николая Озерова (1922-1997 ), друга выдающегося комментатора и актера Котэ Махарадзе (1926-2002 гг). Давнишней мечтой Надежды Николаевны Озеровой (она живет в Москве, работает редактором в "ТВ Центр") было знакомство с Чивадзе и Гуцаевым, игру которых она помнит и о которых ей много рассказывал ее великий отец. Их долгожданная встреча прошла в Тбилиси 17 мая, в "Аллее звезд грузинского футбола". Не хватит слов,чтобы передать прекрасную атмосферу этой встречи и так бывает со всеми гостями(коллегами, деятелями спорта и культуры разных стран), получающими возможность пообщаться с этими выдающимися футболистами, игра и поведение которых доставляла удовольствие сотням миллионов людей..



Материал подготовил Тенгиз Пачкория



На фото: А.Чивадзе, В.Гуцаев,Т.Пачкория, Н.Озерова и Анзор Габиташвили-физиотерапевт тбилисского "Динамо" 1976-1986 гг. Фото предоставил Шукри Дгебуадзе.







Имя выдающегося грузинского футболиста,капитана тбилисского "Динамо" 1980-1987 гг и капитана сборной СССР в 1981-1984 годах, Обладателя Кубка Кубков Европейских стран 1981 года, бронзового призера Московской Олимпиады 1980 года, участника Чемпионатов мира 1982 и 1986 годов, лучшего футболиста СССР 1980 года Александра Чивадзе известно во многих странах мира. В 1981 году в Европе его прозвали "профессором футбола" за его изумительно интеллигентную манеру игры и поведения.После завершения спортивной карьеры Чивадзе остался в футболе - работал главным тренером национальной сборной Грузии (1993-1996 гг, 2001-2003 гг), молодежной сборной страны (2013-2015 гг), в течение 26 лет (1990-2015 гг ) был вице-президентом Федерации футбола Грузии. В 2002 году "За огромные заслуги перед футболом" Чивадзе был удостоен Почетного ордена УЕФА-этот орден ему лично вручил в Тбилиси тогдашний президент УЕФА Леннарт Юханссон.В ходе личной встречи он рассказал немало интересного.- Чивадзе: Я и мое поколение тбилисских динамовцев давно к этому привыкли. Я безмерно благодарен миллионам поклонникам и тысячам специалистов футбола, жителям разных стран за то тепло, которое они нам дарят. Конечно, человек устает от внимания на улицах, стадионах, торговых центрах,но это не утомляет, наоборот, с годами это более приятно, чем когда-либо. Было время, когда стояла очередь среди тех, кто приглашал меня к себе в гости, на застолье, на день рождения, свадьбы- как в Грузии, так в России, Армении, Азербайджане, Украине, Беларуси и т.д. В силу плотного графика тренировок и игр я зачастую вынужден был отказываться от этих приглашений...: Наше поколение продолжило традиции тех игроков тбилисского "Динамо", которые блестяще выступали в чемпионатах СССР в 1950-1960-х годах, становились чемпионами СССР 1964 года и неоднократными призерами чемпионата, побеждали в международных матчах и турнирах,блестяще играли за сборную СССР. Эти традиции был заложены грузинскими звездами футбола Борисом Пайчадзе, Автандилом Гогоберидзе, Шотой Яманидзе, Михаилом Месхи, Славой Метревели, Георгием Сичинава, Сергеем Котрикадзе, Муртазом Хурцилава, Ревазом Дзодзуашвили,Кахи Асатиани и другими знаменитыми футболистами. Поколение игроков нашей команды конца 1970-начала 1980-х годов было созвездием блестящих футболистов, к этому добавилась опытная и строгая рука главного тренера Нодара Ахалкаци. Мы жили футболом, мы не думали о зарплате и премиях, мы чувствовали любовь десятков миллионов людей-наши поклонники были не только в Грузии, но и в России, Украине, республиках Балтии, Средней Азии, во многих странах мира. Тбилисский стадион "Динамо" в конце 1970-начале 1980-х годов по посещаемости официально занимал второе-третье места в Европе -в среднем на игру приходило около 65-68 тысяч зрителей, а на важнейших играх чемпионата СССР и евротурниров-по 80, 90 и 100 тысяч.Мы наслаждались игрой и давали такую возможность поклонникам. В то время в чемпионате СССР была большая конкуренция, ведь играли сильные команды как киевское "Динамо", московские "Спартак" и "Динамо", ленинградский "Зенит", минское "Динамо", ереванский "Арарат", "Шахтер" Донецк и "Днепр" Днепропетровск и т.д.. Скажу прямо-чемпионаты СССР 1970-1980 годов были одним из самых сильных чемпионатов в Европе с точки зрения конкуренции,поэтому успешно играть в таком первенстве было очень сложно и вдвойне приятно.У сборной Грузии были отличные и яркие игроки (Кинкладзе, Кецбая,Шота и Арчил Арвеладзе,Цхададзе, Шелия,Кобиашвили,Каладзе, Иашвили и т.д.), но нам не хватило чуть опыта и немного везения.. А в последующие годы выступления сборной Грузии не очень радовали поклонников , хотя бывали и отдельные блестящие матчи и победы над именитыми соперниками, в том числе прошлогодняя победа (1:0) в Мадриде над действующим чемпионом Европы сборной Испании(7 июня-прим.).Причин неудач сборной много-они уходят в 1990 -начало 2000-х годов..Но я верю в то, что настанет время новых успехов грузинского футбола, особенно на уровне сборной. У нас растет хорошее молодое поколение, верю, что при правильном подходе к делу они смогут порадовать миллионы людей.Когда я был футболистом, то тогда многие специалисты и поклонники тоже говорили, что раньше (то есть в 1960-х годах ) футбол был более романтичным, более красивым. Сейчас так говорят, сравнивая современный футбол и футбол конца 20-го века. Согласен,что сейчас очень большая коммерциализация футбола-в этом есть и позитивные, и негативные стороны. Когда узнаешь о зарплатах и премиальных сегодняшних звезд футбола, становится приятно и в то же время страшно: думаешь, как они спят, получая такие огромные суммы( смеется) и как они берегут свои ноги.. Эти баснословные зарплаты и премиальные одним помогают играть, другим - наоборот. Но в целом футбол стал более прагматичным и менее привлекательным, чем было в 20 веке.А как же, общаюсь и часто встречаюсь с ними. Бываю в Ереване, Киеве, Москве, Баку, Минске, раньше играл в матчах ветеранов, сейчас только появляюсь в центре поля (Чивадзе 62 года) и ввожу мяч в игру, затем руковожу игрой ветеранов. Особенно большая дружба меня связывает с ветеранами моего поколения Валерием Газзаевым, Ренатом Дасаевым, Юрием Гавриловым, Вагизом Хидиятуллиным (Россия), Хореном Оганесяном (Армения), Искандером Джавадовым (Азербайджан), Олегом Блохиным, Владимиром Бессоновым, Игорем Белановым, Анатолием Демьяненко, Леонидом Буряком (Украина) и многими другими. Всем мой сердечный привет.Я буду наслаждаться играми великолепных команд, вышедших в финал. Я не люблю делать прогнозы - это опасное дело (смеется).Я и раньше считал себя хозяином Тбилиси, а сейчас тем более-это, конечно,шутка. А если серьезно, то для меня о большая честь носить звание "Почетный гражданин Тбилиси".У меня множество разных титулов, званий и наград, но звание "Почетный гражданин Тбилиси" имеет особую нагрузку.В мае 2015 года в Тбилиси была презентация посвященного мне документального фильма "Профессор футбола", созданного знаменитым кинорежиссером Гоги Торадзе.В нем использованы видео- фотоматериалы 1970-2000-х годов. Это был подарок Гоги Торадзе на мое 60-летие, в юбилейных мероприятиях участвовали ветераны футбола, члены правительства, гости из Армении,Азербайджана, России, Израиля и других стран. Думаю, что в нынешнем и будущем году пройдут презентации этого фильма (он переведен на русский и английский языки) в Москве, Киеве, Ереване,Баку и,возможно, в Лондоне. Ведь как мне помнится, именно в Лондоне в марте 1981 года после победы тбилисского "Динамо" над "Вест Хэм Юнайтед" (4:1) меня впервые назвали "профессором футбола". Тогда мне как-то было неудобно за это - ведь без защиты диссертации я стал профессором (смеется - Т.П.), но сейчас приятно и думаю, когда же стану академиком.....Так с присущим ему юмором завершил нашу встречу именитый ветеран футбола. Хочу сказать читателям, что большинство из прибывающих в Тбилиси моих коллег, деятелей спорта и культуры всегда просят познакомить их с выдающимися футболистами Грузии-с Александром Чивадзе, Владимиром Гуцаевым, Тенгизом Сулаквелидзе, с вице-чемпионом Европы 1972 года, бронзовым призером Олимпиады 1972 года, экс-капитаном "Д" Тбилиси и сборной СССР (1972-1975 гг) Муртазом Хурцилава и другими титулованными игроками. Вот недавно в Тбилиси побывала Надежда Озерова - дочь великого комментатора и знаменитого теннисиста Николая Озерова (1922-1997 ), друга выдающегося комментатора и актера Котэ Махарадзе (1926-2002 гг). Давнишней мечтой Надежды Николаевны Озеровой (она живет в Москве, работает редактором в "ТВ Центр") было знакомство с Чивадзе и Гуцаевым, игру которых она помнит и о которых ей много рассказывал ее великий отец. Их долгожданная встреча прошла в Тбилиси 17 мая, в "Аллее звезд грузинского футбола". Не хватит слов,чтобы передать прекрасную атмосферу этой встречи и так бывает со всеми гостями(коллегами, деятелями спорта и культуры разных стран), получающими возможность пообщаться с этими выдающимися футболистами, игра и поведение которых доставляла удовольствие сотням миллионов людей..Материал подготовил Тенгиз ПачкорияНа фото: А.Чивадзе, В.Гуцаев,Т.Пачкория, Н.Озерова и Анзор Габиташвили-физиотерапевт тбилисского "Динамо" 1976-1986 гг. Фото предоставил Шукри Дгебуадзе.











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