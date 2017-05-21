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Леван Нахуцришвили завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по самбо


21.05.2017   12:30
Сборная Грузии завоевала еще две медали на чемпионате Европы по самбо, проходящей в Минске – золотую и серебряную. В весовой категории до 74-х кг Леван Нахуцришвили завоевал золотую медаль, а в категории до 57-и кг Вахтанг Чидрашвили – серебряную.

На счету у сборной Грузии на данный момент 5 наград – 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая.

Напомним, что в первый день турнира обладательницей золота стала Нино Одзелашвили (72 кг), серебро получил Паата Гвиниашвили (90), а Леван Берберашвили стал бронзовым призером.

Чемпионат Европы по самбо завершится 21 мая.






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