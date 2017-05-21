Гражданину Турции грозит бессрочное заключение в Грузии за наркотики

21.05.2017 14:58 По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в курортном городе Батуми задержан 33-летний гражданин Турции, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.



Согласно материалам дела, полицейские при личном обыске обвиняемого изъяли 29 цельных и несколько ломтиков таблеток, которые по заключению экспертизы содержат наркотическое вещество «бупренорфин».



Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотического вещества, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочным заключением.















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