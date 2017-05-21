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Новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде


21.05.2017   17:24
Новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде, ныне возглавляющий «Атлетик» (Бильбао). Об этом сообщает El Correo.

По информации издания, специалист подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт, все условия уже согласованы. Об назначении Вальверде главным тренером «Барселоны» будет объявлено 29 мая.

2 марта стало известно, что нынешний наставник «Барсы» Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона-2016/17.

За тур до окончания чемпионата Испании «Барселона» идет на втором месте и на три очка отстает от мадридского «Реала». В Лиге чемпионов каталонцы дошли до четвертьфинала, где уступили туринскому «Ювентусу» со счетом 0:3 по сумме двух матчей.






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