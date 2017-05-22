Православная Церковь сегодня отмечает перенесение мощей святителя и чудотворца Николая

22.05.2017 10:27 Православная Церковь сегодня отмечает перенесение мощей святителя и чудотворца Николая. В связи с этим в храмах пройдут торжественные литургии.



Святитель Николай родился в 257 году в городе Патара в Малой Азии в семье благочестивых родителей и стал священником, а затем и епископом города Миры Ликийские.



Церковное предание сохранило свидетельства не только чудес, совершенных святым Николаем, но и его необычайного милосердия.



Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил разбушевавшееся море. Удержав меч палача, святой Николай спас от смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым градоначальником.



Несмотря на великую кротость духа, Николай был ревностным воином Церкви Христовой. Он обращал в прах языческие капища и сокрушал идолов. А на 1-м Вселенском Соборе в 325 году святитель в пылу обличения даже ударил по щеке еретика Ария.



Святитель Николай скончался в середине IV века в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей. В 1087 году в связи с угрозой нашествия мусульман мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бари, где находятся и поныне.



19 декабря отмечается День кончины Николая Чудотворца.















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