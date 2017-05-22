В 24-летнем возрасте скончался грузинский регбист Гуджа Сургуладзе

22.05.2017 10:30 В возрасте 24 лет скончался грузинский регбист Гуджа Сургуладзе В возрасте 24 лет скончался грузинский регбист Гуджа Сургуладзе.



Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ. Гуджа Сургуладзе четыре раза становился чемпионом Грузии в составе команды «Лело-Сарасенс».



«От лица «Союза регби Грузии» и регбийной семьи выражаем соболезнование семье и друзьям Гуджи», - говорится в заявлении «Союза регби Грузии».















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