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В 24-летнем возрасте скончался грузинский регбист Гуджа Сургуладзе
22.05.2017 10:30
В возрасте 24 лет скончался грузинский регбист Гуджа Сургуладзе В возрасте 24 лет скончался грузинский регбист Гуджа Сургуладзе.
Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ. Гуджа Сургуладзе четыре раза становился чемпионом Грузии в составе команды «Лело-Сарасенс».
«От лица «Союза регби Грузии» и регбийной семьи выражаем соболезнование семье и друзьям Гуджи», - говорится в заявлении «Союза регби Грузии».
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