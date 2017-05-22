73% россиян считают приемлемыми пытки в отдельных случаях

22.05.2017 11:16 До 73 процентов россиян считают допустимым применение силы со стороны представителей власти в отдельных ситуациях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного фондом "Общественный вердикт" и социологами Методической лаборатории.



Респондентам предлагались примеры конкретных ситуаций, в которых они могли поставить себя на место полицейского, тюремщика или медика психиатрической больницы и определить, насколько допустимо или необходимо применение насилия. Все случаи – реальные примеры жестокого обращения, взятые из правозащитной практики "Общественного вердикта".



41 процент участников опроса считают, что сотрудники правоохранительных органов имеют право на незначительные нарушения закона для раскрытия общественно значимых преступлений. 50 процентов не согласны с этим утверждением. Пострадавшими от насилия себя назвали 12 процентов опрошенных.



Три года назад более половины участников опроса "Левада-центра" высказались против пыток, пятая часть склонялась к тому, чтобы поддержать их запрет.















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