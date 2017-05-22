Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

73% россиян считают приемлемыми пытки в отдельных случаях


22.05.2017   11:16
До 73 процентов россиян считают допустимым применение силы со стороны представителей власти в отдельных ситуациях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного фондом "Общественный вердикт" и социологами Методической лаборатории.

Респондентам предлагались примеры конкретных ситуаций, в которых они могли поставить себя на место полицейского, тюремщика или медика психиатрической больницы и определить, насколько допустимо или необходимо применение насилия. Все случаи – реальные примеры жестокого обращения, взятые из правозащитной практики "Общественного вердикта".

41 процент участников опроса считают, что сотрудники правоохранительных органов имеют право на незначительные нарушения закона для раскрытия общественно значимых преступлений. 50 процентов не согласны с этим утверждением. Пострадавшими от насилия себя назвали 12 процентов опрошенных.

Три года назад более половины участников опроса "Левада-центра" высказались против пыток, пятая часть склонялась к тому, чтобы поддержать их запрет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси состоялось заседание грузино-австрийской экономической комиссии
В апреле в Грузии вырос импорт электроэнергии
Доходы телекоммуникационного рынка Грузии уходят в оффшоры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии примет участие «Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку и Северной и Восточной Африке 2017 года»
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов
Маршал Сената Польши выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна