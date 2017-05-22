Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская примабаллерина обвиняется в убийстве собственной матери


22.05.2017   13:26
На днях стало известно об ужасном факте - дочь убила свою мать. Обвиняемой в убийстве матери является Анна Мурадели, которая в течение ряда лет была ведущей солисткой театра оперы и балета имени Закария Палиашвили. Предположительно, она убила мать ударом тупым предметом по голове.

Мать и дочь жили в доме одни. За неделю до убийства Мурадели сыграла одну из ведущих ролей на сцене оперы. 13-14 мая балерина исполнила восточный танец в балетной постановке "Горда".

Анна Мурадели 15-18 лет танцует на сцене оперы и балета имени Закария Палиашвили. Бывшая прима-балерина в разное время участвовала в таких балетных постановках, как "Лебединое озеро", "Жизель", Дон Кихот", "Горда", и многие другие. Сотрудники оперы характеризуют Анну Мурадели как положительную личность. Она по-особенному, излишне ответственно относилась к делу.

У примы-балерины был депрессивный период в личной жизни. Анна и ее супруг, балерон Резо Магалашвили развелись несколько лет назад. У Анны не было детей в браке.

После развода с супругом прима-балерина стала зависимой от алкоголя. Несколько лет назад она получила травму ноги, и уже не могла исполнять главные роли на сцене. По заявлению сотрудников оперы, о состоянии здоровья Анны Мурадели особенно заботилась прима-балерина Нино Ананиашвили. Именно с ее помощью Анне Мурадели сделали операцию на ноге, и провели лечебный курс от алкогольной зависимости. В течение последних лет Анна Мурадели исполняла второстепенные роли в театре оперы и балета имени Закария Палиашвили.

Анна Мурадели была единственным ребенком в семье. Ее отец, Леван Мурадели был известным музыкантом, одним из членов государственной капеллы. Он скончался около пяти лет назад. Мать, Марине Миндорашвили, была ассоциированным профессором. Помимо Государственного университета имени Иванэ Джавахишвили она читала лекции также и в других вузах.

В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие по статье 108 УК Грузии, что подразумевает преднамеренное убийство, совершенное на почве насилия в семье.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси состоялось заседание грузино-австрийской экономической комиссии
В апреле в Грузии вырос импорт электроэнергии
Доходы телекоммуникационного рынка Грузии уходят в оффшоры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии примет участие «Всемирном экономическом форуме по Ближнему Востоку и Северной и Восточной Африке 2017 года»
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов
Маршал Сената Польши выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна