Грузинская примабаллерина обвиняется в убийстве собственной матери

22.05.2017 13:26 На днях стало известно об ужасном факте - дочь убила свою мать. Обвиняемой в убийстве матери является Анна Мурадели, которая в течение ряда лет была ведущей солисткой театра оперы и балета имени Закария Палиашвили. Предположительно, она убила мать ударом тупым предметом по голове.



Мать и дочь жили в доме одни. За неделю до убийства Мурадели сыграла одну из ведущих ролей на сцене оперы. 13-14 мая балерина исполнила восточный танец в балетной постановке "Горда".



Анна Мурадели 15-18 лет танцует на сцене оперы и балета имени Закария Палиашвили. Бывшая прима-балерина в разное время участвовала в таких балетных постановках, как "Лебединое озеро", "Жизель", Дон Кихот", "Горда", и многие другие. Сотрудники оперы характеризуют Анну Мурадели как положительную личность. Она по-особенному, излишне ответственно относилась к делу.



У примы-балерины был депрессивный период в личной жизни. Анна и ее супруг, балерон Резо Магалашвили развелись несколько лет назад. У Анны не было детей в браке.



После развода с супругом прима-балерина стала зависимой от алкоголя. Несколько лет назад она получила травму ноги, и уже не могла исполнять главные роли на сцене. По заявлению сотрудников оперы, о состоянии здоровья Анны Мурадели особенно заботилась прима-балерина Нино Ананиашвили. Именно с ее помощью Анне Мурадели сделали операцию на ноге, и провели лечебный курс от алкогольной зависимости. В течение последних лет Анна Мурадели исполняла второстепенные роли в театре оперы и балета имени Закария Палиашвили.



Анна Мурадели была единственным ребенком в семье. Ее отец, Леван Мурадели был известным музыкантом, одним из членов государственной капеллы. Он скончался около пяти лет назад. Мать, Марине Миндорашвили, была ассоциированным профессором. Помимо Государственного университета имени Иванэ Джавахишвили она читала лекции также и в других вузах.



В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие по статье 108 УК Грузии, что подразумевает преднамеренное убийство, совершенное на почве насилия в семье.

















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