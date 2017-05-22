Грузинские дзюдоисты завоевали серебро и две бронзы в Екатеринбурге

22.05.2017 15:36 В заключительный день турнира по дзюдо из серии "Большой Шлем", который проходил в Екатеринбурге, грузинские спортсмены завоевали серебряную и две бронзовые медали.



В весовой категории до 100 кг лидер и капитан грузинской команды Варлам Липартелиани, при довольно странном судействе, уступил в полуфинале россиянину Ниязу Ильясову. В поединке за третье место серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро сломил сопротивление француза Александра Иддира.



Еще одну бронзовую медаль для сборной Грузии завоевал Зебеда Рехвиашвили (-81 кг), победивший голландца Франка де Вита.



Ближе всех к победе на турнире в Екатеринбурге был тяжеловес Леван Матиашвили (+100 кг), который в финале встречался с Давидом Моура из Бразилии.



Решающая схватка проходила в абсолютно равной борьбе, и судьба золотой медали была решена в так называемом "золотом времени". Матиашвили получил предупреждение, и южноамериканец автоматически стал победителем турнира.



Таким образом, на турнире в Екатеринбурге сборная Грузии завоевала четыре медали – по две серебряные и бронзовые. Еще одно серебро в копилку грузинской команды принес Амиран Папинашвили (-60 кг) в первый день соревнований.



"Спутник-Грузия"











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