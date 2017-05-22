Известный в мире футбольный судья Пьерлуиджи Коллина посещает Батуми

22.05.2017 20:19 Известный итальянский судья Пьерлуиджи Коллина гостит в Батуми. Коллина приехал в Батуми из-за бизнес-форума, где он является одним из спикеров. Бизнес форум (IBF Batumi) дает возможность участникам разделить опыт известных в мире бизнес спикеров и успешных людей. По информации организаторов, на бизнес-форуме Батуми присутствуют около 800 делегатов из 14 стран мира.



Известно, что Коллина приехал также с благотворительной целью, мяч с автографом Коллины продается с аукциона, а поступившая сумма будет перечислена в Фонд имени Дмитрия Цинцадзе детям, болеющим лейкемией.



До начала форума распространилось обращение Пьерлуиджи Коллины.



"Приветствую всех. Если вы любитель футбола, вы непременно должны были видеть, как я бегаю на футбольных полях, и с секундной скоростью принимаю решения. Для судей каждый матч построен именно на принятии быстрых решений. После 25-летнего опыта моей задачей является подготовка судей и бизнес лидеров. Я помогаю им быть успешными. На футбольных полях, так же как в бизнесе, фундаментально важно принимать хорошие решения. Если вы присоединитесь ко мне в Батуми, 22-23 мая на международном бизнес форуме у вас будет возможность обнаружить главные факторы успеха, как для ведущего судьи, так и бизнесмена. Встречаемся в Батуми"- заявил Пьерлуиджи Коллина.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

