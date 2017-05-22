IPM:В Грузии женщины в возрасте от 35 до 54 лет читают больше книг, чем мужчины

22.05.2017 20:37 Согласно опросу, проведенному исследовательской организацией IPM, половина населения Грузии не читает книги.



Авторы исследования опросили 500 человек по всей Грузии. По их ответам, 48% вообще не читает книги.



Исследование предлагает также по возрасту частоту, по которой читают книги.



Граждане от 18 до 29 лет читают 5 книг в году.



В возрасте от 30 до 54 лет - в среднем 3 книги. В этой возрастной категории результаты исследования показали, что женщины читают на одну книгу больше, чем мужчины.



Выше 55 лет- 3 книги в год.



Кроме того, в категории от 18 до 29 лет почти всем женщинам удается прочитать хотя бы одну книгу в год, тогда как 30% опрошенных мужчин в этой возрастной категории вообще не читает книги.

















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