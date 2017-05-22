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Единые национальные экзамены начнутся в Грузии 3 июля
22.05.2017 20:59
Единые национальные экзамены в Грузии начнутся 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Об этом сообщила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Майя Миминошвили.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо успешно сдать три обязательных предмета: общие навыки, грузинский язык и литература и иностранный язык, а также один экзамен по выбору.
В 2016 году в ЕНЭ приняли участие более 38,5 тысячи абитуриентов. В этом году для участия в экзаменах уже зарегистрировались 41 тысяча 200 абитуриентов.
Для проведения экзаменов в масштабах страны будет открыто 23 экзаменационных центра. ЕНЭ завершатся 27 июля. Точное расписание экзаменов станет известно в ближайшее время.
В этом году, как и в прошлом, ЕНЭ в Грузии частично пройдут в электронном формате. То есть, получив вопросы в электронном формате, отвечать абитуриентам придется в письменном виде, как и прежде. Минобразования ввело данное новшество для того, чтобы больше не понадобилось печатать дорогостоящие тестовые буклеты за границей.
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