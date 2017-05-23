Протоиерей Георгий Мамаладзе пожалуется в суд на патриархию

23.05.2017 11:31 Протоиерей Георгий Мамаладзе собирается жаловаться в суд на патриархию Грузии за оскорбление своей чести и достоинства.



Адвокаты священнослужителя, задержанного по обвинению в подготовке отравления цианидом секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили, отмечают, что заявление юриста патриархии о том, что протоиерей якобы «отмывал деньги» в собственной компании, являются ложью.

По словам адвокатов, деятельность организации, которая была создана с благотворительной целью, не осуществляла финансовых транзакций.



Адвокаты Мамаладзе также обжаловали решение судьи Тбилисского городского суда Бесика Бугианишвили по так называемому «делу о цианиде», касающееся отвода защиты обвиняемого. Судья счел, что адвокаты проявили неуважение к суду и отстранил их от защиты, назначив для Мамаладзе казенного адвоката. Между тем трое адвокатов священника не понимают, чем обосновано такое решение.

Как уже сообщалось, на первом судебном слушании «дела о цианиде», которое состоялось 19 мая, адвокатов священника выдворили из зала суда. Это произошло после того, как обвиняемый Георгий Мамаладзе сам покинул судебный процесс в знак протеста и призвал своих адвокатов бойкотировать заседания суда.



Обвиняемый священнослужитель протестует против решения судьи Бесика Буниагишвили полностью закрыть судебное рассмотрение «дела о цианиде».



Мамаладзе, который с момента задержания 10 февраля 2017 года не признает свою вину, обвиняется в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму и в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

