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Протоиерей Георгий Мамаладзе пожалуется в суд на патриархию
23.05.2017 11:31
Протоиерей Георгий Мамаладзе собирается жаловаться в суд на патриархию Грузии за оскорбление своей чести и достоинства.
Адвокаты священнослужителя, задержанного по обвинению в подготовке отравления цианидом секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили, отмечают, что заявление юриста патриархии о том, что протоиерей якобы «отмывал деньги» в собственной компании, являются ложью.
По словам адвокатов, деятельность организации, которая была создана с благотворительной целью, не осуществляла финансовых транзакций.
Адвокаты Мамаладзе также обжаловали решение судьи Тбилисского городского суда Бесика Бугианишвили по так называемому «делу о цианиде», касающееся отвода защиты обвиняемого. Судья счел, что адвокаты проявили неуважение к суду и отстранил их от защиты, назначив для Мамаладзе казенного адвоката. Между тем трое адвокатов священника не понимают, чем обосновано такое решение.
Как уже сообщалось, на первом судебном слушании «дела о цианиде», которое состоялось 19 мая, адвокатов священника выдворили из зала суда. Это произошло после того, как обвиняемый Георгий Мамаладзе сам покинул судебный процесс в знак протеста и призвал своих адвокатов бойкотировать заседания суда.
Обвиняемый священнослужитель протестует против решения судьи Бесика Буниагишвили полностью закрыть судебное рассмотрение «дела о цианиде».
Мамаладзе, который с момента задержания 10 февраля 2017 года не признает свою вину, обвиняется в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму и в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.
"Новости-Грузия"
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