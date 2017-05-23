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Выпускники школ в Грузии предпочитают сдавать экзамен английского языка
23.05.2017 20:36
Выпускники школ Грузии легче и чаще сдают экзамен по английскому языку, чем по русскому, рассказал корр. «Новости-Грузия» заместитель директора Национального центра экзаменов и оценок Ива Миндадзе.
Выпускники школ Грузии 22 мая сдали экзамен по иностранному языку. Из 40,2 тысячи абитуриентов 30 тысяч в качестве иностранного языка выбрали английский, а русский язык выбрали всего 6 тысяч учащихся. При этом часть сдававших русский получила довольно низкие баллы.
«Есть категория таких учеников, которые хорошо владеют русским языком и получают высокие баллы, но есть такая категория, которая не владеет ни одним иностранным языком, что-то понимает по- русски и поэтому выбирает этот язык. Однако на экзамене они получают низкие баллы», — сказал Миндадзе.
По словам Миндадзе, из года в год английский язык традиционно занимает первое место среди тех иностранных языков, которых выбирают абитуриенты для сдачи экзамена.
«В пять раз больше выпускников выбирают английский язык, чем русский и так происходит всегда. Русский, в основном, знают дети, которые растут в двуязычных семьях», — отметил Миндадзе.
Что касается экзамена по грузинскому языку и литературе, который выпускники сдали 21 мая, то по словам Миндадзе, 97% абитуриентов сдали его успешно.
Школьники Грузии, выпускники 12-го класса, сдают экзамены в период с 21 по 25 мая. Для того, чтобы получить школьный аттестат ребятам осталось сдать экзамены по истории и физике — 23 мая, по математике и физике — 24 мая, по химии — 25 мая.
Выпускные экзамены проходят порядка в 1,6 тысячи публичных школах Грузии.
"Новости-Грузия"
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