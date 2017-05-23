Директора клиники «Ланцети» поместили под стражу

23.05.2017 21:59 Директору клиники «Ланцети» Фарману Джейранли в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Решение принято судьей Тбилисского городского суда Арсеном Калатозишвили.



Как пояснил судья, существовала угроза того, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей. Обоснованием же для этого предположения послужили доказательства, представленные сторонами на сегодняшнем процессе.



Сторона защиты вместо содержания под стражей ходатайствовала о залоге в размере 100 тыс. лари, однако судья не учел это ходатайство.



Предварительное заседание намечено на 12 июля в 15:00.



Главная прокуратура обвиняет директора ООО «Ланцети» Фармана Джейранли в том, что он обманом выманил у пациентов крупную сумму денег. По информации ведомства, директор медицинского учреждения ООО «Ланцети» задержан на основании постановления суда по факту выманивания обманом у пациентов крупной суммы денег и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, что предполагается 3-й частью статьи 180 и 1-й частью статьи 247 УК Грузии.















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