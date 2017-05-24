Пять НПО обращаются к Венецианской комиссии в связи с поправками о свободе религии

24.05.2017 13:03 Пять неправительственных организаций, работающих над вопросами свободы религии, обращаются к Венецианской комиссии с просьбой, в ходе оценки проекта поправок к Конституции Грузии принять во внимание проект изменений, которые следует осуществить в статье 9 и статье 19 действующей редакции Конституции. Согласно обращению НПО, проект изменений ограничивает существующие декларативные записи в Конституции в поддержку свободы религии.



"Чтобы подчеркнуть принцип секулярного государства важно сохранить существующую до сих пор в Конституции запись, и сделать акцент именно на значение полной защиты свободы убеждения и вероисповедания. Изъятие соответствия конституционного соглашения с всеобщими принципами и нормами в сфере прав человека технически не сможет упразднить требование необходимости такого соответствия, поскольку норма оставляет оговорку о соответствии конституционного соглашения с общепризнанными принципами и нормами международного права. Но это уточнение является подчеркиванием примата прав человека, и существенно сохранить его добавлением слов "в том числе"- написано в обращении в адрес Венецианской комиссии.



По мнению НПО, принижение значения сферы прав человека еще больше углубляет критику о резко не секулярных подходах власти.



"В условиях, когда конституционное соглашение, и другие законодательные акты создают привилегированную, неравную, и ассиметричную правовую данность для доминантной Церкви, и в некоторых случаях содержат признаки переплетения государства и Церкви, в Конституции, как в основном законе, и документе политического и социального соглашения, принижение значения свободы религии, и вообще сферы прав человека, является проблемной, и еще больше углубляет критику о резко не секулярных подходах власти, и попытке их институционализации"- говорится в заявлении.



Подписывают заявление Центр преподавания и мониторинга прав человека (EMC), Институт толерантности и многообразия (TDI), Демократическая инициатива Грузии (GDI), Ассоциация ООН Грузии (UNAG), и Фонд развития СМИ (MDF).















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