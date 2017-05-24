АМЮГ начало следствие по делу о передаче имущества на миллион семье судьи Назгаидзе

24.05.2017 15:11 Ассоциация молодых юристов Грузии требует начала следствия в связи с вопросом передачи правительством столицы имущества на миллион брату судьи по делу вещательной компании "Рустави 2", Наты Назгаидзе. АМЮГ сегодня обратится в прокуратуру. По их предположениям, дело может касаться не только коррупционной сделки, но еще и служебного преступления.



У неправительственной организации есть также вопросы к соответствующим ведомствам мэрии, и требует установить, какая может существовать связь между делом "Рустави 2" и имуществом, переданным семье Назгаидзе.



"Официально обращаемся к Главной прокуратуре с заявлением начать следствие. Если расследование уже началось, тогда мы требуем проинформировать нас, по какой статье оно началось. Здесь разговор идет о высокопоставленных чиновниках мэрии, Службе управления имуществом, и что важнее всего, какая у всего этого может быть связь с делом "Рустави 2"- заявил Сулхан Саладзе.

















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