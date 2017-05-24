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Регистрация воспитанников в тбилисских детских садах начнется 7 июля
24.05.2017 16:19
Регистрация воспитанников в тбилисских детских садах начнется 7 июля в 13:00, - об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил руководитель Агентства управления тбилисскими детсадами Темур Тординава.
По его словам, регистрация воспитанников к 2017-2018 учебно-воспитательному году пройдет в два этапа. Первый начнется 7 июля в 13:00, регистрацию на веб-странице агентства пройдут дети из социально незащищенных семей, бенефициары детского дома, дети со специальными образовательными потребностями, а так же дети из семей, члены которых уже пользуются услугами того же учреждения дошкольного воспитания и из семей, пострадавших от стихии 13-14 июня 2015 года в Тбилиси.
По словам главы ведомства, второй этап начнется 14 июля в 13:00. Регистрацию пройдут дети из семей, не попавших в вышеуказанные категории.
Как отметил руководитель Агентства, к новому воспитательному году в Тбилиси будет возможна регистрация до 13 000 детей.
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