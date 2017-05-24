Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Регистрация воспитанников в тбилисских детских садах начнется 7 июля


24.05.2017   16:19
Регистрация воспитанников в тбилисских детских садах начнется 7 июля в 13:00, - об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил руководитель Агентства управления тбилисскими детсадами Темур Тординава.

По его словам, регистрация воспитанников к 2017-2018 учебно-воспитательному году пройдет в два этапа. Первый начнется 7 июля в 13:00, регистрацию на веб-странице агентства пройдут дети из социально незащищенных семей, бенефициары детского дома, дети со специальными образовательными потребностями, а так же дети из семей, члены которых уже пользуются услугами того же учреждения дошкольного воспитания и из семей, пострадавших от стихии 13-14 июня 2015 года в Тбилиси.

По словам главы ведомства, второй этап начнется 14 июля в 13:00. Регистрацию пройдут дети из семей, не попавших в вышеуказанные категории.

Как отметил руководитель Агентства, к новому воспитательному году в Тбилиси будет возможна регистрация до 13 000 детей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Шесть новых авиакомпаний планируют полеты в Батуми в летний курортный сезон
Более 20 объектов общественного питания закрыты в Грузии из-за нарушений
Шесть вин «Шато Мухрани» стали призерами престижного конкурса в Лондоне
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
В Праге состоится грузино-абхазская встреча
Темур Надарая придумал схему, как обойти жителям Гали закон о гражданстве Грузии
Гражданин Германии задержан на абхазской линии оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦБ Казахстана будет добиваться возврата пенсионных $250 млн, инвестированных в бумаги банка Азербайджана
Абдулатипов предлагает поправки к закону об экстремизме
«Свободное слово» считает репрессиями давление на журналистов Северного Кавказа
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна