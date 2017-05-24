В Грузии впервые издана карта религий страны

24.05.2017 18:37 В Грузии впервые созданы карты, которые демонстрирую религиозные предпочтения граждан в масштабах всей страны, а также содержат указания религиозных достопримечательностей.



Карты были изданы Государственным агентством по вопросам религии. Их составил Центр исследования религиозной политики, функционирующий при агентстве, на основании данных Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат) за 2014 год.



Согласно этим данным, из 3,7 миллиона человек, проживающих в Грузии, 83,4% исповедуют православие. Затем следуют мусульмане – 10,74%, на третьем месте прихожане Армянской апостольской церкви — 2,94%, последователями католической церкви в Грузии являются 0,52% населения, свидетелей Иеговы в стране 0,33%, езидов — 0,23 %, иудеев – 0,04%. В графу «другие» попали 1,8% населения. В их числе люди, которые отказались дать ответ о своем вероисповедании или являются представителями других маленьких религиозных конфессий.



Всего было составлено три карты: региональная, районная и карта культовых зданий. Все они доступны на сайте агентства по вопросам религии.



В то время как, региональная и районная карты содержат данные о вероисповедании населения Грузии, на карты «Культовые здания» нанесены обозначения монастырей, церквей и мечетей, которые расположены на территории страны. Авторы проекта уверены, что эти карты, в первую очередь, будут полезны для туристов.



Карты «Культовые здания» были созданы в 3D формате, поэтому доступны только в электронном виде, тогда как региональная и районная появились и в печатном виде.



Презентация карт прошла сегодня в Тбилиси. На мероприятии присутствовали представители религиозных общин Грузии, члены правительства и парламента, а также другие приглашенные гости.



Директора агентства по вопросам религии Заза Вашакмадзе отметил важность создания религиозных карт Грузии и обратил особое внимание на уникальность этого проекта.



«В истории Грузии проект подобного рода осуществляется впервые. Никогда, ни в период независимости страны, ни в период Советского Союза, религиозная карта подобного рода не создавалась. Все это будет содействовать межрелигиозному сотрудничеству, и что самое главное, увеличит туристический потенциал Грузии, потому что в стране много святых мест», — сказал Вашакмадзе журналистам.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-vpervye-izdana-karta-religij-strany/#t20c



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

