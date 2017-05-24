Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

24.05.2017 18:42 В Испании завершился судебный процесс против звезды футбола Лионеля Месси и его отца Хорхе, которые обвинялись в уклонении от уплаты налогов.



Сегодня Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор нападающему «Барселоны» — один из лучших футболистов мира приговорен к 21 месяцу тюрьмы. Прокурор требовал для Месси 22-месячного тюремного срока.



На итоговом судебном заседании Месси не присутствовал – его представляли адвокаты. Сам Лионель сейчас проводит отпуск на Багамских островах. Ранее он не раз заявлял, что не вникает в управление своими финансами, делегируя эти права отцу.



Лионель и Хорхе Месси предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа, сообщает Football Espana.



Звезде «Барсы» не придется сидеть в тюрьме — по испанским законам, любые наказания сроком менее двух лет можно отбывать в виде испытательного срока, если это первая судимость.



Исходя из того, что Месси и его отец не были судимы раньше, то получили условные сроки. К тому же аргентинцы могут оспорить приговор, подав апелляцию в Верховный суд.



В Испании нередко выносят условные сроки в связи с делами по неуплате налогов. Полгода назад всемирно известную оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы за сокрытие отдельных гонораров. Также исполнение приговора обычно затягиваются из-за права подать апелляцию.



Как отмечает спортивная пресса, Месси сейчас скорее переживает не столько из-за решения суда, сколько из-за поражения Аргентины в финале Кубка Америки, после которого Месси объявил об уходе из сборной.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/messi-prigovorili-k-21-mesyatsu-tyurmy-za-neuplatu-nalogov/#t20c















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