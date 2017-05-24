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Культуру и традиции Грузии обсудят за круглым столом в Дагестане
24.05.2017 20:40
Круглый стол «Культура и традиции Грузии» пройдет 26 мая в Махачкале, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Дома Дружбы.
По словам источника, мероприятие посвящено Дню независимости Грузии и пройдет в формате диалога. В нем примут участие представители общественных диаспор Грузии, Азербайджана, Ирана, Узбекистана и других.
«Мероприятие проводится с целью укрепления и сохранения дружеских отношений с народами России, воспитания гражданской идентичности творческого и культурного общения», – подчеркнул начальник отдела культурно-просветительской и досуговой работы Эльдар Османов.
Организаторами мероприятия выступили Грузинская община Дагестана и Дом Дружбы при министерстве по национальной политике РД.
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