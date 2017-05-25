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В Турции задержали шесть гадалок из Грузии
25.05.2017 10:37
Шесть гражданок Грузии, которые работали в разных кафе гадалками, были задержаны в результате проведенной спецоперации.
Операция была проведена в 6 кафе одновременно. Задержаны владельцы заведений и работавшие там гадалками гражданки Грузии.
Задержанные были переведены в отделение полиции на допрос, а затем в прокуратуру. Решением главного прокурора, они были освобождены после уплаты штрафа.
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