В Турции задержали шесть гадалок из Грузии

25.05.2017 10:37 Шесть гражданок Грузии, которые работали в разных кафе гадалками, были задержаны в результате проведенной спецоперации.



Операция была проведена в 6 кафе одновременно. Задержаны владельцы заведений и работавшие там гадалками гражданки Грузии.



Задержанные были переведены в отделение полиции на допрос, а затем в прокуратуру. Решением главного прокурора, они были освобождены после уплаты штрафа.















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