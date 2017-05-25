Илия Второй направил письмо соболезнования Королеве Великобритании

25.05.2017 10:38 Католикос-патриарх Православной Апостольской Церкви Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II отправил письма соболезнования в связи с террористическим актом, происшедшим в Манчестере, ее королевскому превосходительству, Королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, его святейшеству, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уелбу, и ее высочеству, премьер-министру Терезе Мей - информацию об этом распространила патриархия Грузии.



По сообщению патриархии, в письмах от имени Церкви Грузии выражено большое сожаление в связи с трагическими событиями, происшедшими как в Манчестере, так и во всем мире.



"Мы молимся, чтобы всемилостивый Господь дал нам мир, и сохранил все человечество от таких происшествий"- пишет католикос-патриарх всея Грузии.

















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