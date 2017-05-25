Отменены торжества, посвященные юбилею интронизации патриарха,

25.05.2017 11:31 Патриархия Грузии отменила юбилейный праздник, посвященный 40-летию со дня интронизации католикоса-патриарха. Об этом сообщается в официальном заявлении патриархии.



«С учетом нестабильной ситуации в мире и социальной ситуации в Грузии по благословению Святейшего и Блаженнейшего Илии II отменен юбилейный праздник, посвященный 40-летию со дня интронизации католикоса-патриарха, и приглашение глав православных церквей и других почетных духовных и мирских лиц в Грузию», - говорится в заявлении патриархии.



К моменту восшествия Илии II на патриарший престол в Грузии было 15 епархий и около 30 действующих церквей. Сегодня в стране 47 епархий и около 2 тысяч действующих церквей-монастырей и до 3 тысяч духовных лиц и старцев-монахов.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе, учился в Московской духовной семинарии и академии. 23 декабря 1977 года был избран главой Грузинской православной церкви.















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