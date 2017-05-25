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МВД ведет следствие по ДТП, в котором погиб сын депутата


25.05.2017   11:33
Министерство внутренних дел перевело в распоряжение отдела кадров двух руководящих лиц патрульной полиции Шида Картли в связи с делом об автодорожном происшествии, жертвой которого стал Бека Хахубия, сын члена парламентского большинства Ираклия Хахубия.

По информации МВД, до завершения следствия оба переведены в распоряжение отдела кадров.

Как пояснили в министерстве, это решение было принято, чтобы не мешать интересам следствия.

На рассвете 17 мая в результате автодорожного происшествия около горийского тоннеля скончался 21-летний сын мажоритарного депутата Поти Ираклия Хахубия Бека Хахубия. На следующий день после аварии бывший полицейский Звиад Куправа написал в Facebook, что Бека Хахубия погиб в результате преследования патрульной полицией.






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