МВД ведет следствие по ДТП, в котором погиб сын депутата

25.05.2017 11:33 Министерство внутренних дел перевело в распоряжение отдела кадров двух руководящих лиц патрульной полиции Шида Картли в связи с делом об автодорожном происшествии, жертвой которого стал Бека Хахубия, сын члена парламентского большинства Ираклия Хахубия.



По информации МВД, до завершения следствия оба переведены в распоряжение отдела кадров.



Как пояснили в министерстве, это решение было принято, чтобы не мешать интересам следствия.



На рассвете 17 мая в результате автодорожного происшествия около горийского тоннеля скончался 21-летний сын мажоритарного депутата Поти Ираклия Хахубия Бека Хахубия. На следующий день после аварии бывший полицейский Звиад Куправа написал в Facebook, что Бека Хахубия погиб в результате преследования патрульной полицией.















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