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Фильм о суровых сванских традициях признали лучшим на фестивале в Ираке


25.05.2017   11:39
Фильм грузинского режиссера Мариам Хачвани «Динола» стал призером международного фестиваля короткометражных фильмов Amarji International Film Festival, который прошел в мае в Ираке.

15-минутная лента про суровые традиции высокогорного региона Сванети была признана лучшим короткометражным фильмом кинофорума - ей был передан главный приз кинофестиваля.

«Amarji International Film Festival проходит в этом году только во второй раз, но кинофестиваль уже пользуется в Ираке популярностью и принимает 3 тысячи гостей из разных стран», - говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Короткометражка «Динола», снятая в марте 2013 года, уже неоднократно становилась призером международных фестивалей разных стран. В настоящее время режиссер завершила работу над полнометражной версией фильма и готовится в мировой премьере.






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