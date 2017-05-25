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11000 выпускников школ Грузии не смогли преодолеть аттестационный барьер


25.05.2017   18:22
11000 выпускников по всей Грузии не смогли преодолеть аттестационный минимум на выпускных экзаменах. Об этом заявил министр образования Грузии Александр Джеджелава.

По его словам, общее число выпускников составляло 40-50 тысяч.

"Это приблизительно такой же результат, как и в прошлом году. У детей сложности в технических предметах и в нынешнем году", - заявил министр и добавил, что точные цифры будут опубликованы позже.

Как заявляет представитель Национального центра экзаменов Майя Габуния, показатель текущего года аналогичен прошлогоднему.

"Число учащихся, которые не смогли преодолеть барьер на аттестационных экзаменах, составляет до 11 тысяч. Необходимо учесть и тот факт, что среди них есть учащиеся, которые не смогли преодолеть барьер и в прошлом году, вышли на экзамен в нынешнем и вновь не смогли преодолеть барьер", - заявила Габуния.






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