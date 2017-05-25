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Двое рабочих получили ожоги на Гардабанской ТЭС
25.05.2017 19:58
В МВД Грузии опровергают сообщения о взрыве на Гардабанской теплоэлектростанции. Рабочие пострадали в результате ремонтных работ на ТЭС, заявили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства внутренних дел.
Ранее сегодня Первый канал Общественного вещателя Грузии распространил информацию о взрыве на Гардабанской ТЭС, во время которого пострадали два человека.
«Не было никакого взрыва. Двое рабочих получили ожоги в то время, когда ремонтировали электропроводку», — сказала представительница пресс-службы МВД.
Она добавила, что пострадавшие находятся в Ожоговом центре университетской клиники в Тбилиси, а состояние их здоровья стабильное.
Уголовное дело в связи с произошедшим возбуждено по статье 170 УК Грузии — «нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда лицом, ответственным за соблюдение этих правил, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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