Университет не то учреждение, где все должны учиться - Давид Черкезишвили

26.05.2017 15:12 Университет ни то учреждение, где все должны учиться - заявил ректор Университета Восточной Европы Давид Черкезишвили в передаче "Профессионалы" радио "Коммерсант".



По его словам, часто студенты прогуливают лекции, не учатся, сдают только экзамены, так получают степень Бакалавра, причиной чего является то, что у университетов разные стандарты.



"Университет ни то учреждение, где все должны учиться. Такого не должно быть в природе. Как так можно, чтобы все заканчивали высшее учебное учреждение, невзирая на то, как учились, и с какой частотой посещали лекции. К сожалению, часто случается, что студенты не ходят на лекции, приходят только на экзамены. Под конец берут диплом, и становятся бакалаврами той или иной специальности. Проблема в том, что одно учреждение требует высоких стандартов, другое - не особенно высоких. Таким образом, и в самих вузах существует проблема. Есть и другое обстоятельство: определенная часть студентов не учиться, но если им не написать отметку, они перейдут в другой университет. Например, у 50% студентов, перешедших из нашего университета в другие во время мобильности, была проблема прогулов, или отметки"- заявил Давид Черкезишвили.



По его же словам, в высших учебных заведениях Европы учатся студенты разной категории, и тех, у кого самые низкие отметки, отчисляют из университета.



"Я недавно вернулся из Швейцарии и Германии, где непосредственно видел лекционные процессы. Там разные студенты, есть и плохие, и среднего уровня, и хорошие, но одно здесь главное - кто не учится, тот не получит отметку. Но не думайте, что у вузов какие-нибудь особо высокие требования, или такая учебная программа, которую студент не может осилить. Там обычное преподавание, но те, кто не преодолеют минимальный барьер, остаются за пределами университета. Там это никого не удивляет, и никто не обижается. Когда и у нас будет такая политика, это отразится на первом же потоке, и думаю, активность студентов будет заметной"- пояснил Давид Черкезишвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

