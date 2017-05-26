Грузия принимает стран-участниц Кубка мира по регби (U20)

26.05.2017 17:08 В Грузию начали прибывать команды-участники Кубка мира по регби в возрасте до 20 лет. Первой из гостей в Грузию приехала Австралия с делегацией из 37 человек.



25 мая на рассвете в Международном аэропорте Тбилиси появились шотландские регбисты, а в полдень самая титулованная команда чемпионата в возрасте до 20 лет, пятикратный чемпион Новая Зеландия - "Джуниор ол Блекси". Сегодняшний день самый загруженный с точки зрения принятия команд. Рано утром в Грузию уже приехал Уэльс с самой большой делегацией из 44 человек.



В полдень с самой маленькой делегацией из 34 человек приедет Самоа. Во второй половине дня в Тбилиси прибудет Италия, и соперник Грузии в группе, чемпион 2012 года Южная Африка. А вечером приедет трехкратный победитель чемпионата и действующий чемпион в возрасте до 20 лет, Англия. Вечером прямо в Кутаиси прилетит Ирландия.



Еще два соперника младших грузинских регбистов приедут в Тбилиси позже всех: 27 мая ночью приедет Франция, а на рассвете 28 Аргентина.



После Кубка мира чемпионат в возрасте до 20 лет является самым значительным и масштабным турниром среди соревнований, организованных "Всемирным регби", и овальный мир проявляет к нему особое внимание.



Соответственно, в Грузию прибудет большое количество гостей высокого уровня, и в том числе президент Всемирного регби Бил Бомонт. Среди гостей есть вице-президенты "Всемирного регби", руководители разных департаментов, количество гостей в целом свыше 1100 человек.



Традиционно на чемпионате в возрасте до 20 лет присутствуют скауты, тренеры топ-клубов, и отбирают будущих звезд для команд. Поскольку до Чемпионата мира Японии остается более двух лет, часть регбистов, играющих в чемпионате Тбилиси, будет играть в Чемпионате мира 2019 года в Японии.



Турнир в то же время является некоторым туристическим плацдармом. Помимо вышеупомянутых более чем 1 100 гостей в Грузию приедут сотни болельщиков каждой команды, и важно, чтобы наша страна провела турнир на высочайшем уровне.



Кубок мира по регби в возрасте до 20 лет стартует 31 мая, и закончится 18 июня.

















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