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Тбилисский Музей истории евреев Грузии примет участие в «Ночи музеев»


26.05.2017   18:22
Музей истории евреев Грузии и грузино-еврейских отношений им Д. Баазова в Тбилиси примет участие в акции «Ночь музеев» вечером 27 мая. С 20:00 до 00:00 в музее состоятся юбилейный вечер почетного тбилисца, руководителя еврейского агентства «Сохнут», художника Михаила Крихели, показ фильмов Александра Рехвиашвили «Евреи Они» и картины о грузинских евреях «Возвращение» Бубы Хотивари.

Ночь музеев — это международная акция, приуроченная к Международному дню музеев (18 мая), во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Впервые «Ночь музеев» провели в Берлине в 1997 году. Грузия присоединилась к «Ночи музеев» в 2015 году, сообщает «Спутник». Акция пройдет в Грузии вечером 27 мая. В рамках кампании двери почти всех музеев страны будут открыты для посетителей совершенно бесплатно.






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