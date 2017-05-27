В Киеве пройдет VIII Фестиваль грузинской культуры

27.05.2017 14:18 28 мая 2017 в 18.00 в помещении Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины (ул. Грушевского, 30/1) состоится VIII Фестиваль грузинской культуры, посвященный двадцать шестой годовщины Независимости Грузии.



Основным событием фестиваля станет праздничный концерт, в котором примут участие ансамбль грузинских народных танцев «ИБЕРИЕЛИ», фольклорный ансамбль грузинского культурно-образовательного центра, исполнители Шмаги Тагиашвили, Кэти Шамугия и др.



Также во время концерта выступит известный этно-джазовый коллектив IRIAO из Грузии. В основе репертуара музыкантов - аутентичный грузинский фолк, вплетен в фантастический джаз, а также известная грузинская полифония - уникальное явление, признанное ЮНЕСКО культурным наследием человечества. За несколько лет своего существования коллектив получил не только высокий статус в авторитетных джазовых кругах, но и любовь слушателей в Грузии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Франции, Швейцарии, Индонезии, США.



В рамках фестиваля будет обустроена выставка грузинских изделий, созданных руками мастерами, а также памятных сувениров.



На Фестивале будут присутствовать Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине господин Михеил Уклеба, Министр культуры Украины Евгений Нищук и другие официальные лица правительств Грузии и Украины.



Организаторы фестиваля - Всеукраинское общественное объединение «ГЕОРГИЯ», Ассоциация грузин Украины «ИБЕРИЕЛИ» при поддержке Министерства культуры Украины и Посольства Грузии в Украине.

«Отметив двадцатилетие со дня основания первой грузинской общественной организации в Украине, мы с еще большей энергией взялись реализовывать как известные, так и новые проекты», - говорит Бесик Шамугия, президент Всеукраинского общественного объединения «ГЕОРГИЯ». - Это Фестиваль грузинского кино, «Тбилисоба» на Андреевском, журнал «Сакартвело», День грузинского национальной одежды и, конечно же, фестиваль грузинской культуры. В этом году количество желающих посетить фестиваль, превзошла все наши ожидания. Грузинская диаспора в Украине активно развивает грузинские традиции, культуру, язык, искусство и дружеские отношения между двумя народами, каждый раз открывает новые возможности для всех, кто хочет почувствовать нашу культуру».















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