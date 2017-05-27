Илия Второй призвал диаспору не торопиться возвращаться на Родину

27.05.2017 22:15 Глава Грузинской Православной Церкви сегодня обратился к грузинской диаспоре на форуме, приуроченном ко Дню диаспоры, который традиционно отмечается 27 мая – на следующий день после празднования Дня независимости Грузии.



Форум под названием «Сильная диаспора для единой Грузии» был организован МИД Грузии.

Судя по выступлению, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй изменил свою позицию и уже не так категорично, как в прошлом году, призывал эмигрантов вернуться на родину.



«Несколько лет назад я призывал вас, чтобы вы вернулись на родину. Сейчас я говорю – оставайтесь там, где вы живете. Но в то же время будьте вместе с Родиной. Это необходимо в первую очередь для Грузии. И я хочу поблагодарить вас за ту духовную или материальную поддержку, которую вы оказываете родине. Вы должны нам помочь в создании малого и среднего бизнеса. Мы должны сделать все, чтобы наши дети, которые работают и живут за границей, не забыли грузинский язык, грузинскую культуру», — заявил Илия Второй и попросил представителей диаспоры продолжать оставаться гражданами Грузии.



Ровно год назад Илия Второй на аналогичном форуме призывал эмигрантов вернуться в Грузию. Тогда патриарх сказал: «Приезжайте и позаботьтесь о своей родине. Я хочу сказать грузинской диаспоре, что иностранные бизнесмены проявляют к Грузии очень большой интерес — они приезжают, делают бизнес. Нельзя допустить, чтобы когда вы вернетесь, все было уже занято».



Кроме того, в июне 2015 года во время воскресной проповеди Илия Второй заявил, что «наша молодежь работает за границей прислугой в то время как на родине иностранцы заходят и занимают нашу землю». Тогда он также отметил, что будет лучше, если грузинские эмигранты вернуться на родину.

В октябре 2015 года Илия Второй назвал «порочным правилом» тот факт, что тысячи женщин из Грузии уезжают работать за границу.



«В Грузии появилось порочное правило, когда матери покидают свои семьи, уезжают за границу и оставляют дома мужа и детей без присмотра. Некоторые думают, что здесь нет работы но это неправильно», — сказал тогда патриарх.



Тогда высказывания патриарха стали причиной общественных волнений. Проповедь вызвала множество негативных отзывов в социальных сетях, а активисты и правозащитники даже провели возле здания патриархии акцию протеста.



Они принесли на акцию плакаты: «Женщины трудятся, а святые отцы учат их уму-разуму, восседая в джипах», «Порочность – это 25 миллионов в бюджете патриархии», «Женщины-мигранты – героини», «Моя мама мигрант, а патриарх — женоненавистник». Тогда участницы акции заявили, что проповедь Илии Второго является частью идеологии, которая целенаправленно принижает положение женщин в обществе. Они призвали духовного лидера не оскорблять, а поддержать множество тех женщин, которые вынуждены содержать семьи тяжелым трудом за границей.



Согласно неофициальным данным СМИ, около полутора миллиона жителей Грузии уехали или периодически выезжают из страны в поисках заработка. При этом больше половины трудовых мигрантов – 65% — это женщины. Их заработок и денежные переводы из-за границы составляют большую, а иногда и единственную часть доходов в семьях мигрантов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

