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Новая кампания в сети: «Поделись Грузией»
27.05.2017 22:21
«Стань цифровым послом Грузии» — под таким названием стартует новая социальная кампания, инициированная Тбилисским университетом бизнеса и технологий и Национального музея Грузии.
Цель кампании – популяризация национального достояния Грузии в интернете. Специально для этого создан хештег #shareGeorgia («Поделись Грузией»).
Проект предлагает всем пользователям социальных сетей распространять в цифровых медиа информацию о грузинских памятниках культурного наследия, истории, географическом многообразии и других достопримечательностях Грузии.
«Первые европейцы, уникальные образцы ювелирного дела, артефакты, отражающие древнюю культуру виноделия, мемориальные вещи грузинских царей и знатных людей, шедевры грузинской живописи XIX-XX веков – это только небольшой список достопримечательностей, который совсем скоро «вирусно» будут распространятя в цифровом мире», — говорится в сообщении музея.
Принять участие в проекте «Стань цифровым послом Грузии» сможет любой желающий – и жители Грузии, и иностранцы.
Для этого нужно будет распространять в социальных сетях созданные университетом бизнеса и технологий посты с хештегом #shareGeorgia, а также самим создавать посты с анологичным хештегом.
Социальная кампания продолжится до конца 2017 года и к ней, помимо пользователей социальной сети, смогут присоединиться частные и государственные организации.
"Новости-Грузия"
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