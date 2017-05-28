Фестиваль народного творчества Art-Gene 2017 пройдет в Грузии 10-23 июля

28.05.2017 12:26 Национальный балет Грузии «Сухишвили», Нино Катамадзе, Ниаз Диасамидзе и многие другие музыканты и исполнители станут участниками популярного фестиваля народного творчества «Арт-Ген» (Art-Gene), который пройдет в Грузии с 10 по 23 июля.



Фестиваль Art-Gene является одним из самых известных фестивалей страны, который ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия — популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств.



Первая часть фестиваля по традиции пройдет в регионах страны – в этом году это будет Сурами (регион Шида-Картли) и город Мцхета.



Вторая часть фестиваля состоится в Тбилиси под открытым небом – на территории Этнографического музея.



В программе Art-Genе 2017 запланированы выставки народного ремесел, выступления мастеров народных песен, инструментальной музыки, хореографии, устного народного творчества, а также концерты современных грузинских групп и исполнителей.



На фестивале в этом году выступят группы Asea Sool, Outsider, Reggaeon и «Франи», а также Роби Кухианидзе.



На фестивале будут работать кулинарные, винные и пивные уголки, а также зоны для гамаков. Билеты на концертные выступления можно приобрести на сайте biletebi.ge.





Программа Art-Genе 2017



Регионы:



10 июля

Сурами (регион Шида-Картли)

Лесопарк Баиантхеви



12 июля

Мцхета

Территория автостоянки у Светицховели, на берегу реки



Посещение мероприятий фестиваля в регионах – бесплатное.







Тбилиси

Этнографический музей под открытым небом имени Г.Читая

Выставки народного промысла: 13:00 – 22:00

Зона гамаков: 13:00 – 00:00

Объекты питания: 15:00 — 00:00

Вино: 18:00 – 00:00

Пиво: 17:00 – 00:00

Свободный микрофон: до 20:00



Цена абонемента на все семь дней фестиваля — 97 лари



17 июля

12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства

20:00 фольклор: Кахетия

22:00 завершающий концерт: Национальный балет «Сухишвили»



18 июля: цена билета 17 лари

12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства

20:00 фольклор: Шида-Картли, Поти, Лечхуми

22:00 завершающий концерт: Asea Sool



19 июля: цена билета 22 лари

12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства

20:00 фольклор: Имерети, Мцхета-Мтианети

22:00 завершающий концерт: Роби Кухианидзе и группа Outsider



20 июля: цена билета 22 лари

12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства

20:00 фольклор: Квемо-Картли, Сванети

22:00 завершающий концерт: группа «Reggaeon»



21 июля: цена билета 22 лари

12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства

20:00 фольклор: Самегрело, Тушети, Панкиси, Абхазия

22:00 завершающий концерт: группа «Франи»



22 июля: цена билета 29 лари

12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства

20:00 фольклор: Гурия, Аджария

22:00 завершающий концерт: Нино Катамадзе & Insight



23 июля: цена билета 29 лари

12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства

20:00 фольклор: Рача, Самцхе-Джавахети

22:00 завершающий концерт: Ниаз Диасамидзе и 33А



"Новости-Грузия"











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