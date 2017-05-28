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Фестиваль народного творчества Art-Gene 2017 пройдет в Грузии 10-23 июля
28.05.2017 12:26
Национальный балет Грузии «Сухишвили», Нино Катамадзе, Ниаз Диасамидзе и многие другие музыканты и исполнители станут участниками популярного фестиваля народного творчества «Арт-Ген» (Art-Gene), который пройдет в Грузии с 10 по 23 июля.
Фестиваль Art-Gene является одним из самых известных фестивалей страны, который ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия — популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств.
Первая часть фестиваля по традиции пройдет в регионах страны – в этом году это будет Сурами (регион Шида-Картли) и город Мцхета.
Вторая часть фестиваля состоится в Тбилиси под открытым небом – на территории Этнографического музея.
В программе Art-Genе 2017 запланированы выставки народного ремесел, выступления мастеров народных песен, инструментальной музыки, хореографии, устного народного творчества, а также концерты современных грузинских групп и исполнителей.
На фестивале в этом году выступят группы Asea Sool, Outsider, Reggaeon и «Франи», а также Роби Кухианидзе.
На фестивале будут работать кулинарные, винные и пивные уголки, а также зоны для гамаков. Билеты на концертные выступления можно приобрести на сайте biletebi.ge.
Программа Art-Genе 2017
Регионы:
10 июля
Сурами (регион Шида-Картли)
Лесопарк Баиантхеви
12 июля
Мцхета
Территория автостоянки у Светицховели, на берегу реки
Посещение мероприятий фестиваля в регионах – бесплатное.
Тбилиси
Этнографический музей под открытым небом имени Г.Читая
Выставки народного промысла: 13:00 – 22:00
Зона гамаков: 13:00 – 00:00
Объекты питания: 15:00 — 00:00
Вино: 18:00 – 00:00
Пиво: 17:00 – 00:00
Свободный микрофон: до 20:00
Цена абонемента на все семь дней фестиваля — 97 лари
17 июля
12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства
20:00 фольклор: Кахетия
22:00 завершающий концерт: Национальный балет «Сухишвили»
18 июля: цена билета 17 лари
12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства
20:00 фольклор: Шида-Картли, Поти, Лечхуми
22:00 завершающий концерт: Asea Sool
19 июля: цена билета 22 лари
12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства
20:00 фольклор: Имерети, Мцхета-Мтианети
22:00 завершающий концерт: Роби Кухианидзе и группа Outsider
20 июля: цена билета 22 лари
12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства
20:00 фольклор: Квемо-Картли, Сванети
22:00 завершающий концерт: группа «Reggaeon»
21 июля: цена билета 22 лари
12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства
20:00 фольклор: Самегрело, Тушети, Панкиси, Абхазия
22:00 завершающий концерт: группа «Франи»
22 июля: цена билета 29 лари
12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства
20:00 фольклор: Гурия, Аджария
22:00 завершающий концерт: Нино Катамадзе & Insight
23 июля: цена билета 29 лари
12:00 – 19:00 – выставка народного промысла и современного искусства
20:00 фольклор: Рача, Самцхе-Джавахети
22:00 завершающий концерт: Ниаз Диасамидзе и 33А
"Новости-Грузия"
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