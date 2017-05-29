В Калуге прошел День культуры Грузии

29.05.2017 10:56 27 мая Общество Российско-грузинских взаимопониманий «Ибериони», ансамбль грузинского танца «Имеди», а также сотни представителей грузинской диаспоры региона собрались в Областном молодежном центре Калужской области, чтобы представить свою национальную культуру.



День культуры Грузии совпал и с 10-летием со дня основания калужского ансамбля «Имеди». Воспитанники коллектива представили в хореографических композициях все регионы страны.



Сейчас коллектив калужского ансамбля грузинского танца «Имеди» насчитывает около 100 человек. Здесь занимаются и дети, и подростки. Коллектив неоднократно становился обладателем «Гран При» и «Лауреатом 1 степени» на всероссийских и международных площадках. Основателем калужского ансамбля был талантливейший педагог Малхаз Чубинидзе. Он успел проработать с коллективом всего два года. В 2009 году хореограф Чубинидзе трагически погиб. Ансамбль хранит память о своем первом педагоге. Не только в день 10-летия коллектива, но и на других больших выступлениях «Имеди» исполняет танец «Калта», созданный Малхазом Чубинидзе. Эта постановка является визитной карточкой коллектива и всегда с восторгом воспринимается зрителями.



Сегодня калужский «Имеди» возглавляет Лаша Асумбани - молодой, целеустремленный, жизнерадостный, темпераментный, трудолюбивый и творческий человек, уроженец Сванетии. Им гордятся воспитанники, называют своего педагога родным и считают его примером во всем, не только в танце.



«Хореограф наверное, похож на скульптора. Он не только вкладывает в обучение физические и моральные силы, не только себя и свои знания, он вкладывает всю душу в будущего танцора», - поделился Лаша Асумбани.



«Для меня все эти танцы и песни – это то, что насыщает душу, обогащает ее. Важно, что грузинская культура объединяет множество национальностей. Что касается «Имеди», то на его концертах всегда выступают и армяне, и осетины, и чеченцы, и дагестанцы, и русские», - рассказала Нино Хупения, лидер калужской грузинской диаспоры.

















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