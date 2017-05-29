Развитие культуры в Грузии: шаг вперед к целой индустрии

29.05.2017 13:28 В Грузии профессия арт-менеджера явление новое. В вузах ей стали обучать не более 10 лет назад. И профессиональных дипломированных кадров пока не так много. Поэтому большое внимание уделяется неформальному образованию. В этом смысле большую роль сыграла Программа ЕС и Восточного партнерства "Культура и креативность", в рамках которой в тренингах по профильным дисциплинам приняли участие до 30-ти грузинских арт-менеджеров из различных сфер.



Мы поинтересовались у участников проекта, какой они видят свою профессию сегодня и в дальнейшей перспективе.



МАЙЯ ДЖАМБАЗИШВИЛИ, МЕНЕДЖЕР КУЛЬТУРЫ





«В передовых странах мира сфера культуры давно превратилась в индустрию, которая вносит большой вклад в экономику этих стран, создание ВВП и рабочих мест. Я очень рада, что подобные процессы начинаются и в Грузии. У нас есть бесчисленное культурное наследие, равно как и большой творческий потенциал. Я очень хочу быть участницей этого процесса, стараюсь делать все, что от меня зависит, и я очень хочу, чтобы в один прекрасный день Грузия стала такой страной, где культура не только общедоступна и приносит наслаждение, но и играет активную роль в развитии страны. А также повлечет за собой то множество сегментов и секторов экономики, развитие которых большей частью зависят от культуры».



ИННА СОХАДЗЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «ART FOR PUBLIC INTERESTS» (API)





«Реально, какой бы мы не делали проект, когда мы работаем в сфере культуры, мы должны понимать, что она охватывает весь спектр. И поэтому у каждого человека, работающего в сфере культуры и имеющего претензию на успешную реализацию того или иного проекта, должны быть навыки менеджера, умение делать разную работу. Если можно так сказать, только мой искусствоведческий диплом не поможет мне в осуществлении проекта, который станет не одноразовым, а стабильным и ориентированным на результат»



ИРИНА ДЕМЕТРАДЗЕ, КИНОВЕД, ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ





«Культура не должна пониматься как определенное наследие прошлого. Но при этом зачастую она ассоциируется с памятниками, фольклором, прошлым и какой-то непонятной мертвой культурой. Очень важно понимать культуру как один из основных способов конструирования реальности, у чего есть совершенно легитимное значение. Поскольку существует легитимное понятие культуры, согласно которому культура является самым демократическим общественным феноменом.



Для меня менеджмент культуры в нашей стране на сегодняшний день сравнительно новый феномен. И что самое главное, любой артист должен понимать, что он при этом и менеджер. Разумеется, он может пользоваться услугами наемного менеджера, но и у него самого должны быть определенные качества. Ведь на сегодня старегия одна – выжить. Такова реальность. И в то же время, нужно сделать что-то важное, значительное. А без правильного менеджмента это невозможно».



НИНО МАЧАРАШВИЛИ, ИСКУССТВОВЕД, КУРАТОР





«Я думаю, что в будущем мы должны помочь новому поколению, нашим студентам в поиске ориентиров. Мне приходится вести лекции по грузинскому искусству, и я стараюсь подавать информацию как можно более комплексно, и в меньшей степени вести тему теоретически и придерживаясь учебного плана. Наоборот, мне важно обучить их таким навыкам, которые помогут в осмыслении новой информации. Чтобы впоследствии они сами смогли находить нужную им информацию».















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