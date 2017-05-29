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В Кобулети нашли скончавшимся владельца гостиницы «Армази»


29.05.2017   14:41
В Кобулети нашли скончавшимся владельца гостиницы "Армази", где два года назад в результате пожара погибли три члена танцевального ансамбля.

По распространенной информации, он повесился.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что ведется следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.

Напомним, что два года назад в гостинице "Армази" произошел пожар, во время которого погибли три члена танцевального ансамбля из Рустави.







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