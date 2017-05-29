Жители Кобулети рассказали о деталях смерти одного из владельцев гостиницы «Армази»

29.05.2017 18:29 Жители Кобулети рассказывают некоторые детали смерти одного из владельцев гостиницы "Армази", Зазы (Джемала) Артмеладзе.



Несколько местных жителей заявили агентству "Интерпрессньюс", что Артмеладзе нашли повешенным в гостинице, сгоревшей от пожара. По их словам, после того, как в гостинице произошел пожар, члены его семьи жили в кафе, находящемся на берегу моря.



"После того, как сгорела гостиница, у них ничего не осталось. Два года они жили в маленьком кафе на берегу моря. Они мерзли, у них были проблемы, долги банка. Он был хорошим человеком, и видно, не смог выдержать столько стресса и проблем"- заявил один из местных жителей.



Недавно в Кобулети, гостинице "Армази", сгоревшей два года назад от пожара, нашли повешенным одного из ее владельцев. Во время пожара погибли три члена детского ансамбля танцев Рустави.



МВД подтверждает, что мужчину нашли скончавшимся, но о причинах не говорят. По заявлению ведомства, возбуждено следствие по статье 115 УК Грузии, подразумевающей доведение до самоубийства.



Несчастный случай в данной гостинице в Кобулети произошел 10 мая 2015 года. Во время пожара погибли три ребенка, члены одного из руставских ансамблей танца. В связи с этим делом задержали Зазу Артмеладзе, которого позже выпустили за залог.

















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