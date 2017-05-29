«Мемориал» насчитал в России 118 политзаключенных

29.05.2017 22:53 Правозащитный центр "Мемориал" опубликовал список политзаключенных по состоянию на 29 мая. В нем 118 фамилий, и с каждым годом их становится больше.



Под политзаключенными правозащитники понимают как отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, так и тех, к кому в качестве меры пресечения применены содержание под стражей или домашний арест. Список неполон. В нем только те люди и дела, по которым собрано и проанализировано достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере преследования. В нем нет тех, по кому либо не получены необходимые материалы, либо идет их анализ.



Список разделен на две части. В одной — те, кого преследуют в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. Все 66 включенных в него лиц не применяли насилия, не призывали к нему и не планировали насильственных действий.



Это мусульмане, большинство из них обвиняется в членстве в организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Год назад в этой группе было 38 человек. Рост числа лишенных свободы в связи с не тем вероисповеданием, связан как с массовым характером репрессий против мусульман, не зависящих от официальных структур Духовных управлений, связанных с государством, так и с большим вниманием к этому со стороны ПЦ "Мемориал".



Во втором списке 52 фамилии, которые представляют разные группы жертв репрессивной политики государства.



"Украинский след" виден в делах крымских татар Ахтема Чийгоза, Али Асанова и Мустафы Дегерменджи, граждан Украины Станислава Клыха, Николая Карпюка, Андрея Коломийца, Александра Костенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко и Сергея Литвинова, связаны с антиукраинской кампанией власти и дела граждан России Андрея Бубеева, Дарьи Полюдовой, Рафиса Кашапова и Натальи Шариной.



Одной из важных целей политически мотивированного лишения свободы остается посягательство на свободу собраний.



До сих пор лишены свободы узники "болотного дела" (в связи с мирным митингом 6 мая 2012 года в Москве) Дмитрий Бученков и Максим Панфилов, остаются в заключении Иван Непомнящих, Дмитрий Ишевский, Сергей Удальцов. К этой же группе могут быть отнесены Виталий Шишкин, осужденный за призывы к участию в массовых акциях, и Дмитрий Богатов, после протестов 26 марта 2017 года взятый под стражу в связи с ложным обвинением в призывах к такому участию.



Наиболее массово к политзаключенным применены "экстремистские" статьи



(возбуждение ненависти и вражды, публичные призывы к экстремистской деятельности, организация деятельности экстремистской организации) — 20 случаев, "террористические" статьи (террористический акт, содействие террористической деятельности, призывы к такой деятельности и оправдание такой деятельности, организация террористического сообщества) — 16 случаев, статьи, связанные с публичными мероприятиями (массовые беспорядки, неоднократные нарушения порядка проведения публичного мероприятия, насилие в отношении представителя власти) — 32 случая.















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