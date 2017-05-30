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Протоиерея Георгия Мамаладзе будут защищать и два казенных адвоката
30.05.2017 15:10
Судебное рассмотрение т.н. дела о цианиде отложено до 9 июня. Причиной стало то, что в деле остались казенные адвокаты.
Обвиняемый Георгий Мамаладзе попросил, чтобы его защитниками оставались и назначенные судом адвокаты. Судья удовлетворил просьбу и для ознакомления с материалами дела предоставил адвокатам срок до 9 июня.
Против переноса судебного процесса выступали прокуроры. Государственное обвинение сочло, что таким образом сторона защиты пыталась затянуть процесс.
К процессу защиты протоиерея Георгия Мамаладзе подключатся два казенных адвоката.
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