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В Одессе пройдет грузинский праздник


30.05.2017   17:12
3 июня в Одессе пройдет Большой грузинский праздник. Парк Победы на один день превратится в колоритную Грузию ― с музыкой, танцами, фотовыставкой, детской зоной и, конечно, лучшими грузинскими ресторанами. На кулинарных мастер-классах одесситы смогут приготовить всеми любимые хачапури и хинкали, а на дегустациях попробуют лучшее грузинское вино.

«Грузия ― страна, в которой искусство получать удовольствие от жизни, от общения, от праздника и приема гостей веками передается из поколения в поколение, ― говорит представитель организаторов Оксана Панкина. ― Мы хотим показать все разнообразие Грузии: от зажигательных танцев до ароматных специй. С этой целью мы условно разобьем парк Победы на 12 регионов, каждый из которых представит свое главное блюдо ― от лобиани Джавахети до хачапури Аджарии. Блюда очень разные: даже легендарные хинкали отличаются в каждом регионе, неизменным остается только «Боржоми», который позволяет насладиться каждым блюдом».

Гостей праздника ждут десятки различных активностей: танцевальные и кулинарные мастер-классы, дегустации специй и вина, конкурс на лучшего знатока тостов, ярмарка грузинских продуктов, сувениров и украшений, а также фотовыставка работ известной украинской фотохудожницы Марины Карпий, которая сейчас живет в Тбилиси.

В программе праздника ― выступления грузинских музыкальных групп IRAO и KAIA, диджея Асана Меметова, танцевальных коллективов «Сакартвело» и «Кавказ». Пока взрослые будут наслаждаться оттенками, вкусами и ароматами Грузии, дети смогут развлечься в игровой зоне для самых маленьких.

«Одесса ― один из самых многонациональных городов в Украине. Здесь смешиваются кухни разных национальностей и этносов, что добавляет некой «приправной пикантности», ― говорит ведущий Большого грузинского праздника, одессит Андрей Шабанов. ― То же самое можно сказать и о грузинских блюдах. Настоящий грузинский праздник настолько близок по духу одесситам, что его никак нельзя пропустить в нашем родном городе».






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