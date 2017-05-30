Народного защитника не допустили на рассмотрение т.н. дела цианида

30.05.2017 17:39 Народного защитника не допустили на рассмотрение т.н. дела цианида. Как известно, сегодня в Городском суде Тбилиси начинается рассмотрение т.н. дела цианида по существу.



По заявлению Учи Нануашвили, судья отказал ему в присутствии в зале суда по той причине, что процесс должен идти в закрытом режиме.



"На мой взгляд, у меня есть полное полномочие присутствовать на всех процессах. Суд руководствуется процессуальным законодательством, процессуальным кодексом. Соответственно, им понадобится некоторое время, чтобы найти такое основание, когда на закрытом процессе будет присутствовать другое лицо… Для них было некоторой неожиданностью, когда народный защитник неожиданно явился на процесс.



Прецедента, чтобы народный защитник пришел на какое-нибудь такое закрытое заседание, не было. Думаю, что закон народного защитника нарушен. Надеюсь, что до следующего заседания они лучше ознакомятся с законом народного защитника, и будет принято соответствующее решение. Народный защитник имеет полное право присутствовать на любом процессе"- заявил Уча Нануашвили.



Омбудсмен является институтом, установленным Конституцией, который осуществляет надзор за защитой прав и свобод человека в Грузии.



В эти минуты в Городском суде Тбилиси идет судебный процесс.















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