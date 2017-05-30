По требованию протоиерея Георгия Мамаладзе, его будут защищать и два казенных адвоката

30.05.2017 19:39 Судебное рассмотрение т.н. дела о цианиде отложено до 9 июня. Причиной стало то, что в деле остались казенные адвокаты.



Обвиняемый Георгий Мамаладзе попросил, чтобы его защитниками оставались и назначенные судом адвокаты. Судья удовлетворил просьбу и для ознакомления с материалами дела предоставил адвокатам срок до 9 июня.

Против переноса судебного процесса выступали прокуроры. Государственное обвинение сочло, что таким образом сторона защиты пыталась затянуть процесс.



К процессу защиты протоиерея Георгия Мамаладзе подключатся два казенных адвоката.















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