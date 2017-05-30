Пропавшего в Тбилиси азербайджанского журналиста обнаружили в Баку

30.05.2017 20:08 29 мая вечером в Тбилиси пропал проживающий в Грузии азербайджанский журналист Афган Мухтарлы. Близкие журналиста выразили опасения, что Мухтарлы может быть задержан азербайджанскими властями.



Их опасения подтвердились. По последним данным, пропавший вчера в Тбилиси журналист Афган Мухтарлы уже доставлен в Баку.



Как сообщил его адвокат Неймата Керимли, ему звонил Афган Мухтарлы и сообщил, что находится в центральном управлении Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.



Адвокат назвал фактически похищение Мухтарлы и его тайную доставку в Азербайджан нарушением международных норм. По его словам, власти Грузии не должны были выдать его, поскольку по международным нормам, если человеку грозит арест на родине, то он не подлежит выдаче.



Афган Мухтарлы известен своими критическими статьями в адрес членов азербайджанского правительства. Недавно проправительственный ресурс haqqın.az написал о проживающих в Грузии активистах, где было также упомянуто его имя, как "действующего против интересов Азербайджана".



Лейла Мустафаева уже обратились в полицию и в Тбилисский офис Human Rights House. Она также сказала, что планируется проведение пресс-конференции в течение дня по этому поводу.















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